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Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают
На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах – оползни 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T17:50+0400
2023-08-21T17:50+0400
2023-08-21T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Погода на территории Грузии ухудшится со второй половины 21 и 22 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Особенно ухудшение погоды ожидается в горных и высокогорных районах страны. Ожидаются дожди, в некоторых местах ливень, град и ветер. Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках. На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах оползни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают
17:50 21.08.2023 (обновлено: 17:56 21.08.2023)
На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах – оползни
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Погода на территории Грузии ухудшится со второй половины 21 и 22 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Особенно ухудшение погоды ожидается в горных и высокогорных районах страны. Ожидаются дожди, в некоторых местах ливень, град и ветер.
Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках. На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах оползни.