https://sputnik-georgia.ru/20230821/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--sinoptiki-preduprezhdayut-281536219.html

Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают

Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают

На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах – оползни 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T17:50+0400

2023-08-21T17:50+0400

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национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Погода на территории Грузии ухудшится со второй половины 21 и 22 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Особенно ухудшение погоды ожидается в горных и высокогорных районах страны. Ожидаются дожди, в некоторых местах ливень, град и ветер. Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках. На малых реках ожидаются паводки, а в горных зонах оползни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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