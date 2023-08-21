https://sputnik-georgia.ru/20230821/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-21-do-27-avgusta-281515135.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 августа

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет солнечная погода 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T10:24+0400

2023-08-21T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно ясную погоду. В понедельник, 21 августа, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:52. Во вторник, 22 августа, в Тбилиси утром местами преимущественно ясная, местами частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:50. В среду, 23 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:16. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49. В четверг, 24 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, однако к вечеру синоптики не исключают частичную облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:47. В пятницу, 25 августа, в Тбилиси ожидается утром ясная и солнечная погода. А после полудня слабый дождь. Восход солнца будет в 06:18. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градуса, а днем прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46. В субботу, 26 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погода в Тбилиси – утром ясно, а к вечером вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:19. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44. В воскресенье, 27 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и дожди. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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