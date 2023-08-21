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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 августа
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 августа
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет солнечная погода 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T10:24+0400
2023-08-21T10:24+0400
2023-08-21T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно ясную погоду. В понедельник, 21 августа, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:52. Во вторник, 22 августа, в Тбилиси утром местами преимущественно ясная, местами частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:50. В среду, 23 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:16. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49. В четверг, 24 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, однако к вечеру синоптики не исключают частичную облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:47. В пятницу, 25 августа, в Тбилиси ожидается утром ясная и солнечная погода. А после полудня слабый дождь. Восход солнца будет в 06:18. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градуса, а днем прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46. В субботу, 26 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погода в Тбилиси – утром ясно, а к вечером вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:19. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44. В воскресенье, 27 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и дожди. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 21 до 27 августа
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ждет солнечная погода
ТБИЛИСИ, 21 авг— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно ясную погоду.
В понедельник, 21 августа, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 33 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:52.
Во вторник, 22 августа, в Тбилиси утром местами преимущественно ясная, местами частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:15.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:50.
В среду, 23 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:16.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:49.
В четверг, 24 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода, однако к вечеру синоптики не исключают частичную облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:17.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:47.
В пятницу, 25 августа, в Тбилиси ожидается утром ясная и солнечная погода. А после полудня слабый дождь. Восход солнца будет в 06:18.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градуса, а днем прогреется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:46.
В субботу, 26 августа, синоптики прогнозируют переменчивую погода в Тбилиси – утром ясно, а к вечером вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 06:19.
Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:44.
В воскресенье, 27 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и дожди. Восход солнца будет в 06:20.
Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:43.