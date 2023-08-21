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В Батуми в разгаре летний сезон: как развлекают гостей города – видео
В Батуми в разгаре летний сезон: как развлекают гостей города – видео
Черноморский курортный город Батуми заполнен отдыхающими. Чтобы привлечь гостей, в городе проходят разные мероприятия. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T18:19+0400
2023-08-21T18:19+0400
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Одновременно в Батуми прошли три фестиваля. Гости города могли сразу посетить фестивали меда, пива и воздушных змеев. По традиции все подобные развлекательные события проходят на батумском бульваре. Их посещают тысячи отдыхающих на черноморском побережье Грузии.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм, туризм в грузии, черное море, черноморские курорты грузии, батуми, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм, туризм в грузии, черное море, черноморские курорты грузии, батуми, видео
В Батуми в разгаре летний сезон: как развлекают гостей города – видео
18:19 21.08.2023 (обновлено: 18:33 21.08.2023)
Черноморский курортный город Батуми заполнен отдыхающими. Чтобы привлечь гостей, в городе проходят разные мероприятия. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отдыхающие проводят летние дни, заполненные красочными событиями
Одновременно в Батуми прошли три фестиваля. Гости города могли сразу посетить фестивали меда, пива и воздушных змеев. По традиции все подобные развлекательные события проходят на батумском бульваре. Их посещают тысячи отдыхающих на черноморском побережье Грузии.