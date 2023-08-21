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Взгляды Китая и Индии на цели расширения БРИКС расходятся – СМИ

Взгляды Китая и Индии на цели расширения БРИКС расходятся – СМИ

Лидеры БРИКС собираются обсудить крупнейшее расширение группы за более чем десятилетие на предстоящем саммите в Йоханнесбурге на этой неделе 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T16:20+0400

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2023-08-21T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Между Китаем и Индией нарастает напряженность по поводу цели расширения БРИКС – "быть ли ей клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, открыто бросающей вызов Западу", сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Как отмечает издание, Китай планирует подтолкнуть блок развивающихся рынков БРИКС к полноценному соперничеству с "Большой семеркой", поскольку лидеры стран собираются обсудить "крупнейшее расширение" группы за более чем десятилетие.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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