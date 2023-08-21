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Замедляющий болезнь Альцгеймера препарат одобрили в Японии

Замедляющий болезнь Альцгеймера препарат одобрили в Японии

Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T17:25+0400

2023-08-21T17:25+0400

2023-08-21T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Экспертная комиссия при министерстве здравоохранения Японии одобрила применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Препарат предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования Leqembi показали, что препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания. В июле препарат был одобрен в США. После одобрения экспертной комиссии должно быть получено формальное одобрение японского минздрава. В случае полного одобрения, по данным японских СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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