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Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире
Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире
В список вошли все те фотографии, которые были проданы на аукционах за $1 млн и выше. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят невероятные работы 22.08.2023, Sputnik Грузия
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Не секрет, что фотография – явление уникальное, ведь на снимках можно запечатлеть происходящие события и интересные моменты, живописные места и любимые лица, мгновения, которые никогда больше не повторятся… Кроме того, фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия, и, конечно, искусство.
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фото, мультимедиа, видео, в мире, искусство, культура
фото, мультимедиа, видео, в мире, искусство, культура

Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире

13:33 22.08.2023
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НовостиTelegram
В список вошли все те фотографии, которые были проданы на аукционах за $1 млн и выше. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят невероятные работы
Не секрет, что фотография – явление уникальное, ведь на снимках можно запечатлеть происходящие события и интересные моменты, живописные места и любимые лица, мгновения, которые никогда больше не повторятся… Кроме того, фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия, и, конечно, искусство.
© AFP 2023 / Angela Weiss

Самая дорогая фотография в мире сделана в 1924 г. Она представляет собой интерпретацию фразеологизма "Скрипка Энгра". Американский художник, фотограф и режиссер Ман Рей являлся поклонником творчества Энгра. Изгиб женского тела, изображенный на картине "Купальщица Вальпинсона", которая напомнила Ман Рею силуэты скрипки, после чего он и сделал фотоколлаж.

Самая дорогая фотография в мире сделана в 1924 г. Она представляет собой интерпретацию фразеологизма &quot;Скрипка Энгра&quot;. Американский художник, фотограф и режиссер Ман Рей являлся поклонником творчества Энгра. Изгиб женского тела, изображенный на картине &quot;Купальщица Вальпинсона&quot;, которая напомнила Ман Рею силуэты скрипки, после чего он и сделал фотоколлаж. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Angela Weiss

Самая дорогая фотография в мире сделана в 1924 г. Она представляет собой интерпретацию фразеологизма "Скрипка Энгра". Американский художник, фотограф и режиссер Ман Рей являлся поклонником творчества Энгра. Изгиб женского тела, изображенный на картине "Купальщица Вальпинсона", которая напомнила Ман Рею силуэты скрипки, после чего он и сделал фотоколлаж.

© photo : Cindy Sherman / Cindy-sherman-untitled-153

"Без названия № 153" Фотографа Синди Шерман. В 2010 году почти двухметровое мрачное фото было продано на аукционе за 2,7 млн долларов.

&quot;Без названия № 153&quot; Фотографа Синди Шерман. В 2010 году почти двухметровое мрачное фото было продано на аукционе за 2,7 млн долларов. - Sputnik Грузия
2/8
© photo : Cindy Sherman / Cindy-sherman-untitled-153

"Без названия № 153" Фотографа Синди Шерман. В 2010 году почти двухметровое мрачное фото было продано на аукционе за 2,7 млн долларов.

© photo : Edward Steichen/Public domain / ThePondMoonlight

Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно.

Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно. - Sputnik Грузия
3/8
© photo : Edward Steichen/Public domain / ThePondMoonlight

Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно.

© AP Photo / Sang Tan

"Чикагская фондовая биржа III", Андреас Гурски, 3,29 млн долл.

&quot;Чикагская фондовая биржа III&quot;, Андреас Гурски, 3,29 млн долл. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Sang Tan

"Чикагская фондовая биржа III", Андреас Гурски, 3,29 млн долл.

© AP Photo / Diether Endlicher

На работе Андреаса Гурски изображен текущий между двумя зелеными дамбами Рейн. В ноябре 2011 неизвестный покупатель приобрел его за 4,3 млн долл.

На работе Андреаса Гурски изображен текущий между двумя зелеными дамбами Рейн. В ноябре 2011 неизвестный покупатель приобрел его за 4,3 млн долл. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Diether Endlicher

На работе Андреаса Гурски изображен текущий между двумя зелеными дамбами Рейн. В ноябре 2011 неизвестный покупатель приобрел его за 4,3 млн долл.

© AFP 2023 / Federico Gambarini/DPA

Автором работы "99 центов" является уже упоминавшийся выше немецкий фотохудожник, снявший "Рейн II". В феврале 2007 г. диптих "99 центов" продали на аукционе Sotheby’s за 3,34 млн долл.

Автором работы &quot;99 центов&quot; является уже упоминавшийся выше немецкий фотохудожник, снявший &quot;Рейн II&quot;. В феврале 2007 г. диптих &quot;99 центов&quot; продали на аукционе Sotheby’s за 3,34 млн долл. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2023 / Federico Gambarini/DPA

Автором работы "99 центов" является уже упоминавшийся выше немецкий фотохудожник, снявший "Рейн II". В феврале 2007 г. диптих "99 центов" продали на аукционе Sotheby’s за 3,34 млн долл.

© AFP 2023 / Michele Crosera

Снимок под названием "Беседа мертвых солдат". В 2012 году на аукционе "Кристис", фотография была продана за 3,6 млн долларов.

Снимок под названием &quot;Беседа мертвых солдат&quot;. В 2012 году на аукционе &quot;Кристис&quot;, фотография была продана за 3,6 млн долларов. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Michele Crosera

Снимок под названием "Беседа мертвых солдат". В 2012 году на аукционе "Кристис", фотография была продана за 3,6 млн долларов.

© AFP 2023 / Aaron Tam

Работа одной из самых влиятельных и известных в мире художниц современности Синди Шерман. Самым дорогим снимком Синди Шерман стала фотография без названия. В мае 2014 года снимок был продан на аукционе Sotheby’s за 3,86 млн долл.

Работа одной из самых влиятельных и известных в мире художниц современности Синди Шерман. Самым дорогим снимком Синди Шерман стала фотография без названия. В мае 2014 года снимок был продан на аукционе Sotheby’s за 3,86 млн долл. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2023 / Aaron Tam

Работа одной из самых влиятельных и известных в мире художниц современности Синди Шерман. Самым дорогим снимком Синди Шерман стала фотография без названия. В мае 2014 года снимок был продан на аукционе Sotheby’s за 3,86 млн долл.

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