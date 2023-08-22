https://sputnik-georgia.ru/20230822/281523279.html

Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире

Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире

В список вошли все те фотографии, которые были проданы на аукционах за $1 млн и выше. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят невероятные работы 22.08.2023, Sputnik Грузия

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Не секрет, что фотография – явление уникальное, ведь на снимках можно запечатлеть происходящие события и интересные моменты, живописные места и любимые лица, мгновения, которые никогда больше не повторятся… Кроме того, фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия, и, конечно, искусство.

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