Скрипка Энгра и беседа мертвых солдат: самые дорогие фотографии в мире
Самая дорогая фотография в мире сделана в 1924 г. Она представляет собой интерпретацию фразеологизма "Скрипка Энгра". Американский художник, фотограф и режиссер Ман Рей являлся поклонником творчества Энгра. Изгиб женского тела, изображенный на картине "Купальщица Вальпинсона", которая напомнила Ман Рею силуэты скрипки, после чего он и сделал фотоколлаж.
Самая дорогая фотография в мире сделана в 1924 г. Она представляет собой интерпретацию фразеологизма "Скрипка Энгра". Американский художник, фотограф и режиссер Ман Рей являлся поклонником творчества Энгра. Изгиб женского тела, изображенный на картине "Купальщица Вальпинсона", которая напомнила Ман Рею силуэты скрипки, после чего он и сделал фотоколлаж.
"Без названия № 153" Фотографа Синди Шерман. В 2010 году почти двухметровое мрачное фото было продано на аукционе за 2,7 млн долларов.
"Без названия № 153" Фотографа Синди Шерман. В 2010 году почти двухметровое мрачное фото было продано на аукционе за 2,7 млн долларов.
Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно.
Снимок, сделанный в 1904 году, изображает озеро и лес, сквозь деревья которого пробивается лунный свет. На сегодняшний день существуют только три варианта снимка. Все они имеют собственную гамму оттенков, поскольку каждый кадр окрашивался отдельно.
"Чикагская фондовая биржа III", Андреас Гурски, 3,29 млн долл.
"Чикагская фондовая биржа III", Андреас Гурски, 3,29 млн долл.
На работе Андреаса Гурски изображен текущий между двумя зелеными дамбами Рейн. В ноябре 2011 неизвестный покупатель приобрел его за 4,3 млн долл.
На работе Андреаса Гурски изображен текущий между двумя зелеными дамбами Рейн. В ноябре 2011 неизвестный покупатель приобрел его за 4,3 млн долл.
Автором работы "99 центов" является уже упоминавшийся выше немецкий фотохудожник, снявший "Рейн II". В феврале 2007 г. диптих "99 центов" продали на аукционе Sotheby’s за 3,34 млн долл.
Автором работы "99 центов" является уже упоминавшийся выше немецкий фотохудожник, снявший "Рейн II". В феврале 2007 г. диптих "99 центов" продали на аукционе Sotheby’s за 3,34 млн долл.
Снимок под названием "Беседа мертвых солдат". В 2012 году на аукционе "Кристис", фотография была продана за 3,6 млн долларов.
Снимок под названием "Беседа мертвых солдат". В 2012 году на аукционе "Кристис", фотография была продана за 3,6 млн долларов.
Работа одной из самых влиятельных и известных в мире художниц современности Синди Шерман. Самым дорогим снимком Синди Шерман стала фотография без названия. В мае 2014 года снимок был продан на аукционе Sotheby’s за 3,86 млн долл.
Работа одной из самых влиятельных и известных в мире художниц современности Синди Шерман. Самым дорогим снимком Синди Шерман стала фотография без названия. В мае 2014 года снимок был продан на аукционе Sotheby’s за 3,86 млн долл.