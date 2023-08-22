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Почему украинские С-300 бьют по своим

Почему украинские С-300 бьют по своим

За время российской специальной военной операции "советская" система ПВО Украины достигла дна и продолжает деградировать, отмечает военный обозреватель Sputnik... 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T09:41+0400

2023-08-22T09:41+0400

2023-08-22T09:41+0400

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Предоставленные Киеву западные зенитные ракетные комплексы и данные натовской разведки на ТВД погоды не делают. Вооруженные силы РФ за 540 суток (с февраля 2022 года) уничтожили более 430 зенитных ракетных комплексов украинской армии, включая "лучшие в мире" ЗРК Patriot американского производства.Российские комбинированные удары высокоточным оружием по объектам в глубоком оперативном тылу ВСУ не прерываются ни на один день. Натовские средства ПВО практически бессильны, а оставшиеся от СССР украинские – чаще бьют по своим.Так, в Чернигове 19 августа "прилетело" по зданиям драмтеатра, ГУР и СБУ, где проходило совещание с участием десятков украинских и 23 натовских военных специалистов по ведению гибридных операций с использованием ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги по времени совпал с поражением цели. А низколетящая "комета" на одном из черниговских видео – это неудачно запущенная в городской черте украинская зенитная ракета комплекса С-300, которая убила двух мирных граждан.Покореженные возле драмтеатра автомобили – также работа украинских расчетов ПВО. Расположенные в населенных пунктах зенитные комплексы ВСУ (старые ракеты и неподготовленные специалисты) настолько часто бьют по своим, что это мало удивляет украинских граждан.Силы специальных операций ВСУ потеряли безвозвратно 38 военнослужащих, более 75 – тяжело ранены.Отмечен всплеск санитарных авиарейсов из Чернигова и Винницы в польский Жешув и в разные города Германии. Параллельно сотрудники СБУ начали задерживать жителей Чернигова, предъявляя обвинения в сотрудничестве с российской разведкой. Однако активность оперативников СБУ отсутствие системы ПВО не компенсирует.Киев оценивает количество зенитных систем ВСУ в 10% от необходимого.По расчетам Пентагона, российские войска должны были полностью подавить противовоздушную оборону Украины в мае 2023-го. И если фрагментированная ПВО украинской армии еще существует, то не благодаря натовской поддержке, а в силу боевой устойчивости, заложенной советскими конструкторами в комплексы "Бук" и С-300.Суровая реальностьНаиболее важной частью ПВО ВСУ остаются не натовские, а советские мобильные ЗРК С-300 (большой дальности) и "Бук" (средней дальности).В зоне СВО эти комплексы действуют преимущественно "из засады", работают по целеуказаниям НАТО, не включая своих РЛС.По данным Пентагона, украинская армия имеет 28 пусковых установок С-300 и 470 ракет к ним (четыре боекомплекта), 57 ЗРК "Бук" и до трех боекомплектов. Очень мало. За время СВО советские запасы "подчищены", а новых зенитных ракет на Украине и в странах НАТО не производят.Срок хранения (годности) зенитных ракет – до 15 лет, далее рассыхается герметик, и твердое топливо на основе пороха меняет свойства. При запуске антикварных ракет С-300 и "Бук" (в равной степени) возможны взрыв на старте и нештатное горение с неуправляемым полетом.Сразу после исчерпания запасов ракет к "Букам" и С-300 украинская ПВО деградирует окончательно и потянет за собой пехоту.Напомню, от ПВО СССР украинская армия получила в наследство 43 дивизиона ЗРК С-300ПТ/ПС и шесть дивизионов С-300В, 35 дивизионов ЗРК С-200, 23 дивизиона ЗРК "Бук", 29 дивизионов ЗРК С-125, 37 дивизионов ЗРК С-75, 27 дивизионов ЗРК "Круг" и четыре дивизиона ЗРК "Куб".По мощи наземной ПВО Украина в начале 1990-х уступала лишь России. Куда все исчезло – отдельная криминальная история. И отражение ущербной украинской государственности.СБУ давно и жестко преследует украинских блогеров за фото-видео российских ударов по военным объектам. И все же весь мир увидел уничтожение батареи ЗРК Patriot неуловимым гиперзвуковым "Кинжалом" в центре Киева.А "неподсудные" румынские моряки на минувшей неделе показали более 40 "прилетов" и безуспешную работу украинской ПВО в портах Измаил и Рени Одесской области.Представитель командования ВСУ Юрий Игнат 15 августа признал, что противовоздушная оборона Украины не способна перехватить российские крылатые ракеты Х-22. Закономерно отсутствует объективная информация хотя бы об одном перехвате гиперзвуковых "Искандеров" и "Кинжалов".Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что система ПВО Украины практически разрушена.Средства воздушного нападения ВСУ (НАТО) методично уничтожаются российскими комплексами ПВО или нейтрализуются российскими средствами РЭБ. И провал подготовленного США и НАТО контрнаступления ВСУ – во многом результат господства в воздухе ВКС России и доминирования на украинском ТВД российской эшелонированной системы ПВО.Провал Украины вынуждает НАТО задумываться об уступках России. Неслучайно хорватское издание Advance отмечает, что западные "союзники" подали киевскому режиму сигнал: пора сдаваться, ибо Россия непобедима, и военный конфликт во всех случаях закончится поражением Украины.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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россия, в мире, политика, киев, сша, нато, сбу, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины