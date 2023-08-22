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Часть трассы исчезла под грязевыми потоками в Калифорнии

Часть трассы исчезла под грязевыми потоками в Калифорнии

Тропический шторм "Хилари" обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года, затопив пустынные города 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T14:58+0400

2023-08-22T14:58+0400

2023-08-22T14:58+0400

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Грязевые потоки во время редкого для Калифорнии тропического шторма смыли часть межштатной автомагистрали Interstate 10, затоплены некоторые города штата, повреждены линии электропередачи.

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