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Часть трассы исчезла под грязевыми потоками в Калифорнии
Часть трассы исчезла под грязевыми потоками в Калифорнии
Тропический шторм "Хилари" обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года, затопив пустынные города 22.08.2023, Sputnik Грузия
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Грязевые потоки во время редкого для Калифорнии тропического шторма смыли часть межштатной автомагистрали Interstate 10, затоплены некоторые города штата, повреждены линии электропередачи.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, калифорния, в мире, происшествия

Часть трассы исчезла под грязевыми потоками в Калифорнии

14:58 22.08.2023
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НовостиTelegram
Тропический шторм "Хилари" обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года, затопив пустынные города
Грязевые потоки во время редкого для Калифорнии тропического шторма смыли часть межштатной автомагистрали Interstate 10, затоплены некоторые города штата, повреждены линии электропередачи.
© AFP 2023 / Josh Edelson

"Хилари", пройдя через мексиканский полуостров Баха Калифорния, достиг юга Калифорнии.

&quot;Хилари&quot;, пройдя через мексиканский полуостров Баха Калифорния, достиг юга Калифорнии. - Sputnik Грузия
1/6
© AFP 2023 / Josh Edelson

"Хилари", пройдя через мексиканский полуостров Баха Калифорния, достиг юга Калифорнии.

© AFP 2023 / David Swanson

Редкий для этого региона шторм затопил дороги.

Редкий для этого региона шторм затопил дороги. - Sputnik Грузия
2/6
© AFP 2023 / David Swanson

Редкий для этого региона шторм затопил дороги.

© AFP 2023 / David Swanson

В ряде районов выпало рекордное количество осадков.

В ряде районов выпало рекордное количество осадков. - Sputnik Грузия
3/6
© AFP 2023 / David Swanson

В ряде районов выпало рекордное количество осадков.

© AFP 2023 / David Swanson

Ураган повалил деревья и линии электропередачи.

Ураган повалил деревья и линии электропередачи. - Sputnik Грузия
4/6
© AFP 2023 / David Swanson

Ураган повалил деревья и линии электропередачи.

© AFP 2023 / David Swanson

Система экстренной помощи 911 вышла из строя.

Система экстренной помощи 911 вышла из строя. - Sputnik Грузия
5/6
© AFP 2023 / David Swanson

Система экстренной помощи 911 вышла из строя.

© AFP 2023 / David Swanson

"Хилари" принес за 24 часа от 5 до 10 дюймов (12-25 см) осадков – столько обычно выпадает в пустынях за год.

&quot;Хилари&quot; принес за 24 часа от 5 до 10 дюймов (12-25 см) осадков – столько обычно выпадает в пустынях за год. - Sputnik Грузия
6/6
© AFP 2023 / David Swanson

"Хилари" принес за 24 часа от 5 до 10 дюймов (12-25 см) осадков – столько обычно выпадает в пустынях за год.

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