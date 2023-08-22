https://sputnik-georgia.ru/20230822/281568588.html

Россия будет кормить Германию

Россия будет кормить Германию

Германия, вне всякого сомнения, может занять почетное первое место в рейтинге главных неудачников экономической войны против России 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T23:19+0400

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2023-08-22T23:19+0400

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Не успели затихнуть сообщения о миграции немецкого бизнеса за океан и рекордном падении макроэкономических показателей, как раскаленной шрапнелью рванул новый скандал, пишет колумнист РИА Новости.Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт заявил изданию Bild, что государство несет колоссальные убытки из-за невозможности производить сельскохозяйственные удобрения в требуемом количестве. Более того, если верить Свену Шульце, отказ от поставок российского трубопроводного газа привел не просто к резкому подорожанию вторичной энергии — по цепочке рухнуло собственное производство азотных и аммиачных удобрений. Фактически, заключает Шульце, Германия слезла с российской газовой иглы, нокаутировав свою экономику и промышленный сектор, но теперь от Москвы зависит, сможет ли Берлин накормить своих сограждан.В отличие от нефти и газа, сельское хозяйство и вопросы вокруг него нечасто попадают в новостной объектив, а потому составим краткий конспект для понимания тенденций и масштабов.Германия давно и прочно встала на путь индустриализации — в некоторой степени даже в ущерб собственному сельскому хозяйству, что вполне понятно. Промышленный сектор приносил столько денег, что Берлин без проблем покупал у менее развитых соседей по ЕС все необходимое. С 2009 года площади посевов только зерновых культур здесь сократились почти на 900 тысяч гектаров. По состоянию на 2021 год под них отдано чуть более шести миллионов гектаров.Агропромышленный сектор Германии в среднем потребляет 550 тысяч тонн различных удобрений в год. Известной головной болью местного правительства был постоянно растущий дисбаланс внутреннего производства и импорта, который после 2014-го стал ухудшаться, а за последний год и вовсе рухнул.При этом прошлый год немцы закончили с рекордным показателем импорта 357 тыс. тонн, львиная доля которого, как уже известно, пришлась на российских поставщиков.Веры в собственные силы у Берлина, кстати, не было уже тогда. Согласно самым оптимистичным прогнозам, страна должна была с текущих 263 тыс. тонн к 2026 году увеличить производство на мизерные семь тысяч тонн. И это, напомним, в то время, когда в полную силу работал "Северный поток — 1" и ударными темпами шла укладка труб его собрата, то есть Берлин не должен был испытывать нехватки природного газа — ключевого компонента производства удобрений.Веры в собственные силы у Берлина, кстати, не было уже тогда. Согласно самым оптимистичным прогнозам, страна должна была с текущих 263 тыс. тонн к 2026 году увеличить производство на мизерные семь тысяч тонн. И это, напомним, в то время, когда в полную силу работал "Северный поток — 1" и ударными темпами шла укладка труб его собрата, то есть Берлин не должен был испытывать нехватки природного газа — ключевого компонента производства удобрений.За прошедшие полтора года после выдавливания России с европейского газового рынка стоимость этого самого газа для немецких потребителей в среднем выросла на 40%. В результате антироссийского гопака еще в августе прошлого года было практически остановлено производство удобрений на мощностях польской Grupa Azot — одного из крупнейших мировых игроков. В частности, под нож пошло изготовление мочевины, азотных удобрений и регулятора роста капролактама. Проблемы поляков остались бы их личной головной болью, если бы Grupa Azot не являлась одним из крупнейших поставщиков на немецкий рынок.Евросоюз, в едином порыве прыгнувший в омут русофобии, пожал результаты в полной мере и полным составом. Уже этой весной был закрыт химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене-на-Рейне, а в ближайшее время имеет все шансы остановить производство и крупнейший немецкий производитель удобрений компания SKWP. Только за последний год ее владельцы вложили почти полмиллиарда евро в попытки уйти от использования газа, но все инвестиции в прямом смысле ушли в землю.Упомянутый выше Свен Шульце заявил, что виной всему поставки дешевого российского газа, на которые немецкую промышленность подсадили предыдущие руководители, а также отсутствие запрета на импорт российских удобрений.Пытаться найти тут логику — дело заведомо безнадежное, осталось лишь наблюдать, чем будут удобрять поля немецкие фермеры при посадке озимых и какими обещаниями их будут кормить господа в Берлине. Есть подозрение, что — как соловья в русской пословице — баснями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, аналитика, берлин, германия, москва, россия, обострение ситуации вокруг украины, колумнисты