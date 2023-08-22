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Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным в ближайшее время

Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным в ближайшее время

По информации из турецких источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре" 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T16:56+0400

2023-08-22T16:56+0400

2023-08-22T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Россию в ближайшее время, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудит зерновую сделку, сообщила во вторник проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.Ранее источник РИА Новости в администрации Эрдогана сообщил, что Путин может провести встречу со своим турецким коллегой, но даты неизвестны.С другой стороны, у президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Путиным в России. По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре", пишет Yeni Şafak.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, турция, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины