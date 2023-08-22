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Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным в ближайшее время
Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным в ближайшее время
По информации из турецких источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре" 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T16:56+0400
2023-08-22T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Россию в ближайшее время, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудит зерновую сделку, сообщила во вторник проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.Ранее источник РИА Новости в администрации Эрдогана сообщил, что Путин может провести встречу со своим турецким коллегой, но даты неизвестны.С другой стороны, у президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Путиным в России. По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре", пишет Yeni Şafak.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, турция, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины
Эрдоган планирует посетить Россию для встречи с Путиным в ближайшее время
16:56 22.08.2023 (обновлено: 17:05 22.08.2023)
По информации из турецких источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре"
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Россию в ближайшее время, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудит зерновую сделку, сообщила во вторник проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
Ранее источник РИА Новости в администрации Эрдогана сообщил, что Путин может провести встречу со своим турецким коллегой, но даты неизвестны.
"Согласно информации, полученной из президентских источников, предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения. С другой стороны, утверждается, что Турция считает новый маршрут без России "нездоровым". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию", – сообщила издание.
С другой стороны, у президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Путиным в России. По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре", пишет Yeni Şafak.