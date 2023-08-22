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Иностранец выпал с 26 этажа высотки в Батуми
Иностранец выпал с 26 этажа высотки в Батуми
Инцидент произошел сегодня около восьми утра 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T14:35+0400
2023-08-22T14:35+0400
2023-08-22T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Иностранец скончался в Батуми после падения с 26 этажа высотного жилого комплекса "Орби сити", сообщает медиа-центр "Мтавари". По имеющейся информации, случай произошел во вторник около восьми утра по местному времени. Когда к месту происшествия подъехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мертв. Из какой страны был мужчина, не сообщается. На месте работают полиция и эксперт-криминалисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми
Иностранец выпал с 26 этажа высотки в Батуми
14:35 22.08.2023 (обновлено: 15:43 22.08.2023)
Инцидент произошел сегодня около восьми утра
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Иностранец скончался в Батуми после падения с 26 этажа высотного жилого комплекса "Орби сити", сообщает медиа-центр "Мтавари".
По имеющейся информации, случай произошел во вторник около восьми утра по местному времени.
Когда к месту происшествия подъехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мертв.
Из какой страны был мужчина, не сообщается
. На месте работают полиция и эксперт-криминалисты.