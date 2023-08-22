https://sputnik-georgia.ru/20230822/inostranets-vypal-s-26-etazha-vysotki-v-batumi-281556852.html

Иностранец выпал с 26 этажа высотки в Батуми

Иностранец выпал с 26 этажа высотки в Батуми

Инцидент произошел сегодня около восьми утра 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T14:35+0400

2023-08-22T14:35+0400

2023-08-22T15:43+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114426_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a086e1ad5ea629e7bb5e952c7475d79.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Иностранец скончался в Батуми после падения с 26 этажа высотного жилого комплекса "Орби сити", сообщает медиа-центр "Мтавари". По имеющейся информации, случай произошел во вторник около восьми утра по местному времени. Когда к месту происшествия подъехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мертв. Из какой страны был мужчина, не сообщается. На месте работают полиция и эксперт-криминалисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, батуми