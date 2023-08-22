https://sputnik-georgia.ru/20230822/mid-poyasnil-pochemu-gruziya-ne-prinyala-uchastiya-v-sammite-v-afinakh-281569270.html

МИД пояснил почему Грузия не приняла участия в саммите в Афинах

МИД пояснил почему Грузия не приняла участия в саммите в Афинах

Саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, заявил МИД 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T23:45+0400

2023-08-22T23:45+0400

2023-08-22T23:58+0400

новости

грузия

политика

афины

грузия - евросоюз

мид грузии

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/92/234329265_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_632afeb1c0b901ac3b0f6ba07bde2ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Саммит в Афинах, посвященный 20-летию знаменитого Салоникского саммита, не касался вопроса расширения Евросоюза, а конфликта на Украине, и Грузия там не могла участвовать, говорится в заявлении МИД Грузии. Оппозиция обвинила власти Грузии, что они не приняли участие в саммите в Афинах, назвав этот факт отклонением от западного курса. По данным внешнеполитического ведомства, саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, как это часто делается, когда речь идет о мероприятиях, касающихся вопроса конфликтов. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Молдова же ввела санкции и это сказалось на ее экономическом положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

афины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, афины, грузия - евросоюз, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины