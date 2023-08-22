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МИД пояснил почему Грузия не приняла участия в саммите в Афинах
МИД пояснил почему Грузия не приняла участия в саммите в Афинах
Саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, заявил МИД 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T23:45+0400
2023-08-22T23:45+0400
2023-08-22T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Саммит в Афинах, посвященный 20-летию знаменитого Салоникского саммита, не касался вопроса расширения Евросоюза, а конфликта на Украине, и Грузия там не могла участвовать, говорится в заявлении МИД Грузии. Оппозиция обвинила власти Грузии, что они не приняли участие в саммите в Афинах, назвав этот факт отклонением от западного курса. По данным внешнеполитического ведомства, саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, как это часто делается, когда речь идет о мероприятиях, касающихся вопроса конфликтов. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Молдова же ввела санкции и это сказалось на ее экономическом положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, афины, грузия - евросоюз, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины
новости, грузия, политика, афины, грузия - евросоюз, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины
МИД пояснил почему Грузия не приняла участия в саммите в Афинах
23:45 22.08.2023 (обновлено: 23:58 22.08.2023)
Саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, заявил МИД
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Саммит в Афинах, посвященный 20-летию знаменитого Салоникского саммита, не касался вопроса расширения Евросоюза, а конфликта на Украине, и Грузия там не могла участвовать, говорится в заявлении МИД Грузии.
Оппозиция обвинила власти Грузии, что они не приняли участие в саммите в Афинах, назвав этот факт отклонением от западного курса.
"Расширение Евросоюза не было главной темой мероприятия", – говорится в заявлении МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, саммит касался конфликта на Украине, поэтому туда пригласили Украину и Молдову, как одну из пострадавших стран, как это часто делается, когда речь идет о мероприятиях, касающихся вопроса конфликтов.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Молдова же ввела санкции и это сказалось на ее экономическом положении.