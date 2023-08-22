https://sputnik-georgia.ru/20230822/narodnye-primety-na-lavrentev-den-2023-chto-nelzya-delat-23-avgusta-281555016.html

Народные приметы на Лаврентьев день 2023: что нельзя делать 23 августа?

Народные приметы на Лаврентьев день 2023: что нельзя делать 23 августа?

Православные 23 августа поминают архидиакона Лаврентия и других мучеников, пострадавших за Христову веру в III веке 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T15:19+0400

2023-08-22T15:19+0400

2023-08-22T15:19+0400

справки

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/52/247105212_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_0c5e0267043f863b55581bb07a1d2046.jpg

С праздником, который в народе называют Лаврентьев день, связано множество примет и запретов. Что нельзя делать в Лаврентьев день, о народных приметах 23 августа, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Лаврентьев день делиться своими планами на будущее, даже с самыми близкими людьми – по приметам это помешает их воплощению в жизнь. В Лаврентьев день нельзя по росе ходить обутым, так как 23 августа она обладает целебными свойствами, способными избавить от боли в суставах. По народным приметам нельзя в Лаврентьев день лежачих больных умывать простой водой – они никогда больше не смогут встать с постели. Лениться и бездельничать 23 августа нельзя – это плохая примета, которая может привлечь негативные последствия. Также нельзя в Лаврентьев день собирать орехи – нарушившие этот запрет весь год могут провести в нищете. Народные приметы Погода осенью предстоит такая, какой выдастся в Лаврентьев день. К примеру, осенний сезон будет теплый, но дождливый, если 23 августа пойдет дождь. По народным приметам предстоит пасмурная, дождливая погода, если в Лаврентьев день роса держится до полудня, да и рыба не плещет хвостом на закате. Урожай озимых ожидается богатый, если листья липы желтеют снизу, а много желудей 23 августа на дубе – это явная примета, что следующий год будет урожайным. По народным приметам волны на воде в водоемах в Лаврентьев день предсказывают холодную осень и суровую зиму, а ровная гладь обещает, что осенний и зимний сезоны предстоят теплые. Кстати, ровная гладь в водоемах 23 августа предвещает удачную рыбалку в сентябре. Морозы ударят в середине октября, если журавли улетят в Лаврентьев день, а если нет – значит зима наступит позже. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , праздник