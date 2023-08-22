https://sputnik-georgia.ru/20230822/ocherednoe-zemletryasenie-zafiksirovano-v-turtsii-281560203.html
Очередное землетрясение зафиксировано в Турции
Очередное землетрясение зафиксировано в Турции
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 км в провинции Кайсери. 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T15:47+0400
2023-08-22T15:47+0400
2023-08-22T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в центральной части Турции, сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.Согласно сообщению ведомства в соцсети, подземные толчки зарегистрированы в районе Сарыз провинции Кайсери в 13:17 по местному времени (совпадает с мск).Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, турция, кайсери, землетрясение в турции 2023
в мире, происшествия, новости, турция, кайсери, землетрясение в турции 2023
Очередное землетрясение зафиксировано в Турции
15:47 22.08.2023 (обновлено: 15:53 22.08.2023)
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 км в провинции Кайсери.
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в центральной части Турции, сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению ведомства в соцсети, подземные толчки зарегистрированы в районе Сарыз провинции Кайсери в 13:17 по местному времени (совпадает с мск).
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.