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По горячим следам задержан муж убитой на востоке Грузии

По горячим следам задержан муж убитой на востоке Грузии

Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Житель села Хандака Каспского района (регион Шида Картли) задержан по обвинению в убийстве жены, сообщает телекомпания "Формула". Расследование ведется по статье "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Буквально на днях, 20 августа, еще один случай фемицида был зафиксирован в Боржомском районе на юге Грузии. По обвинению в убийстве женщины также был задержан муж убитой. Обвиняемый был задержан полицией в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи", что предусматривает наказание от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. По информации СМИ, 58-летний обвиняемый хранит молчание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

каспский район

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грузия, новости, происшествия, каспский район, мвд грузии, убийство