Проблема решится раз и навсегда – Азарашвили о качестве работы реанимаций в Грузии
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВыступление главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Все стандарты, которые будут введены в стране, основаны на мировой практике, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Минздрав Грузии вводит новые стандарты работы в клиниках с реанимациями, что позволит раз и навсегда решить проблему качества медобслуживания в этих отделениях, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.
По решению Минздрава Грузии, с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения.
"До конца года Минздрав Грузии введет очень много стандартов, которые направлены на то, чтобы повысить качество медобслуживания пациентов в системе здравоохранения. Все стандарты, которые будут введены в Грузии, основаны на мировой практике", – сказал Азарашвили.
Министр отметил, что в конце 2022 года Минздрав ввел новую систему, которая установила справедливые цены на медуслуги в клиниках. Следующим этапом являются строгие правила, которые напрямую связаны с качеством обслуживания пациентов.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
При этом Зураб Азарашвили выразил сожаление в связи с тем, что в Грузии до сих пор никогда не существовало стандарта работы реанимационных отделений.
Стандарт установит соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования.
"Все это нужно сделать для того, чтобы раз и навсегда привести в порядок качество обслуживания в реанимации", – отметил Азарашвили.
Точно по тому же принципу создан стандарт хирургического отделения, который также войдет в силу с сентября.
До 1 сентября клиники должны были представить заявки по стандартам. После этого агентство регулирования проверит их и подтвердит соответствие с теми стандартами реанимации и хирургии, которые входят в силу.
Без разрешения клиника не будет иметь права оказывать реанимационные услуги.