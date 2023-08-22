https://sputnik-georgia.ru/20230822/problema-reshitsya-raz-i-navsegda--azarashvili-o-kachestve-raboty-reanimatsiy-v-gruzii-281550140.html

Проблема решится раз и навсегда – Азарашвили о качестве работы реанимаций в Грузии

Проблема решится раз и навсегда – Азарашвили о качестве работы реанимаций в Грузии

Все стандарты, которые будут введены в стране, основаны на мировой практике, заявил министр 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T11:21+0400

2023-08-22T11:21+0400

2023-08-22T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Минздрав Грузии вводит новые стандарты работы в клиниках с реанимациями, что позволит раз и навсегда решить проблему качества медобслуживания в этих отделениях, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. По решению Минздрава Грузии, с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного обслуживания. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. Министр отметил, что в конце 2022 года Минздрав ввел новую систему, которая установила справедливые цены на медуслуги в клиниках. Следующим этапом являются строгие правила, которые напрямую связаны с качеством обслуживания пациентов. При этом Зураб Азарашвили выразил сожаление в связи с тем, что в Грузии до сих пор никогда не существовало стандарта работы реанимационных отделений. Стандарт установит соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования.Точно по тому же принципу создан стандарт хирургического отделения, который также войдет в силу с сентября. До 1 сентября клиники должны были представить заявки по стандартам. После этого агентство регулирования проверит их и подтвердит соответствие с теми стандартами реанимации и хирургии, которые входят в силу. Без разрешения клиника не будет иметь права оказывать реанимационные услуги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минздрав, зураб азарашвили, грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение