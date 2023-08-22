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Путин: бюджет России в третьем квартале будет профицитным
Путин: бюджет России в третьем квартале будет профицитным
Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России."Текущая бюджетная ситуация, в целом, устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад", – сказал Путин.Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, владимир путин
Путин: бюджет России в третьем квартале будет профицитным
19:09 22.08.2023 (обновлено: 19:28 22.08.2023)
Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.
"Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП", – сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России.
"Текущая бюджетная ситуация, в целом, устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад", – сказал Путин.
Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.