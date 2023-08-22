https://sputnik-georgia.ru/20230822/putin-byudzhet-rossii-v-tretem-kvartale-budet-profitsitnym-281564195.html

Путин: бюджет России в третьем квартале будет профицитным

Путин: бюджет России в третьем квартале будет профицитным

Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T19:09+0400

2023-08-22T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Бюджет РФ будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин.Текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности, заявил президент России."Текущая бюджетная ситуация, в целом, устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад", – сказал Путин.Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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