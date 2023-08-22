https://sputnik-georgia.ru/20230822/putin-rossiya-gotova-vernutsya-v-zernovuyu-sdelku-pri-vypolnenii-ee-usloviy-281567577.html

Путин: Россия готова вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий

Путин: Россия готова вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий

России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках, сказал президент РФ 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T22:06+0400

2023-08-22T22:06+0400

2023-08-22T22:06+0400

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ТБИЛИС, 22 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.Говоря о зерновой сделке в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, Путин заявил, что ни одно из условий так называемой зерновой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.Президент напомнил, что Россия прекратила свое участие в сделке."С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", – заявил он.Глава государства подчеркнул, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.Путин сообщил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 миллионов тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, брикс, африка, зерно, обострение ситуации вокруг украины