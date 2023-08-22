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Скончался итальянский певец и композитор Тото Кутуньо

Скончался итальянский певец и композитор Тото Кутуньо

Певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы 22.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Итальянский певец Тото Кутуньо, прославившийся песней L'Italiano, скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщил телеканал Rainews24. Как заявил его менеджер, слова которого привел телеканал, певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Как заявил его менеджер, слова которого привел телеканал, певец скончался в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Кутуньо – один из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Седьмого июля ему исполнилось 80 лет. Итальянский певец и композитор начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и начал сам писать музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году он записал свой главный хит l"Italiano, известный по припеву Lasciatemi cantare. На фестивале итальянской песни в Сан-Ремо песня заняла пятое место, однако по результатам "народного" голосования L"Italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. Кутуньо неоднократно выступал в России и принимал участие в совместных проектах с российскими исполнителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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