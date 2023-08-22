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Стрельба в мастерской в Батуми – ранены отец и двое сыновей
Стрельба в мастерской в Батуми – ранены отец и двое сыновей
Конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T22:31+0400
2023-08-22T22:31+0400
2023-08-22T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Мужчина с двумя сыновьями поступили в Батумскую клинику с огнестрельными ранениями, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, до стрельбы произошел конфликт между ними и неизвестным. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие. Неизвестный выстрелил несколько раз и скрылся с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми
Стрельба в мастерской в Батуми – ранены отец и двое сыновей
Конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Мужчина с двумя сыновьями поступили в Батумскую клинику с огнестрельными ранениями, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, до стрельбы произошел конфликт между ними и неизвестным.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие. Неизвестный выстрелил несколько раз и скрылся с места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты.