https://sputnik-georgia.ru/20230822/strelba-v-masterskoy-v-batumi--raneny-otets-i-dvoe-synovey-281567847.html

Стрельба в мастерской в Батуми – ранены отец и двое сыновей

Стрельба в мастерской в Батуми – ранены отец и двое сыновей

Конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T22:31+0400

2023-08-22T22:31+0400

2023-08-22T22:31+0400

грузия

новости

происшествия

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Мужчина с двумя сыновьями поступили в Батумскую клинику с огнестрельными ранениями, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, до стрельбы произошел конфликт между ними и неизвестным. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что конфликт произошел в автомастерской, где работали пострадавшие. Неизвестный выстрелил несколько раз и скрылся с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, батуми