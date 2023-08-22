https://sputnik-georgia.ru/20230822/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-281543382.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 3,6 миллиарда долларов, что почти на 16% больше, чем в январе-июле 2022 года 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T09:01+0400

2023-08-22T09:01+0400

2023-08-22T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2023 года вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 12,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,5 миллиарда долларов, что на 19% больше данных за семь месяцев 2022 года. Экспорт составил 3,6 миллиарда долларов, что почти на 16% больше, чем в январе-июле 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,9 миллиарда долларов, что почти на 21,3% больше аналогичного показателя за семь месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-июле 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 216,8%, воды, в том числе минеральной и газированной,содержащие сахарные добавки – 62,4%, а также спиртных напитков – 45,9%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 68,6%, азотных удобрений – на 41,5%, а также медных руд и концентратов – на 38,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – почти в два раза, тракторов – на 75,9%, сигарет, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей – на 65,8%, а также грузовых авто – 63,9%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 57%, вычислительных машин и их блоков– на 16,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 15,2%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июле 2023 года составил почти 1,7 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"