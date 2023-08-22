https://sputnik-georgia.ru/20230822/vnov-anomalnaya-zhara-v-turtsii-temperatura-vozdukha-na-10-gradusov-prevysit-normu-281552104.html

Вновь аномальная жара в Турции: температура воздуха на 10 градусов превысит норму

Вновь аномальная жара в Турции: температура воздуха на 10 градусов превысит норму

Высокая температура будет наблюдаться в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов) 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T12:20+0400

2023-08-22T12:20+0400

2023-08-22T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Аномальная жара в Турции не прекращается – согласно данным синоптиков, надвигается новая волна, и в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на 10 градусов выше сезонной нормы, говорится в заявлении Главного метеорологического управления."Волны тепла, наблюдавшиеся на востоке и юго-востоке нашей страны, будут действовать и в других регионах. Температура воздуха поднимется на 10 градусов выше сезонной нормы", – говорится в заявлении.Так, по прогнозам метеорологов, высокая температура будет наблюдаться в провинциях Диярбакыр (41 градус), Газиантеп (40 градусов) и Эдирне (38 градусов).Всемирная метеорологическая организация ООН ранее обнародовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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