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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?

Регулярные выбросы продолжаются на вулкане с 2016 года 22.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пепловый выброс на высоту три километра на вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали специалисты во вторник, сообщил ГУ МЧС по Сахалинской области. Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Как утверждают экcперты, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. По данным геологов, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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