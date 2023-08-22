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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?
Регулярные выбросы продолжаются на вулкане с 2016 года 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пепловый выброс на высоту три километра на вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали специалисты во вторник, сообщил ГУ МЧС по Сахалинской области. Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Как утверждают экcперты, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. По данным геологов, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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курилы, новости, в мире, происшествия, извержение вулкана
курилы, новости, в мире, происшествия, извержение вулкана
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?
Регулярные выбросы продолжаются на вулкане с 2016 года
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пепловый выброс на высоту три километра на вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали специалисты во вторник, сообщил ГУ МЧС по Сахалинской области.
Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
"Утром 22 августа... поступила информация, что на вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 15 километров", – говорится в сообщении.
Как утверждают экcперты, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
По данным геологов, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана.
Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.