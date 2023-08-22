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https://sputnik-georgia.ru/20230822/vulkan-ebeko-na-kurilakh-vybrosil-pepel-na-vysotu-3-km-chto-govoryat-eksperty-281546418.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?
Регулярные выбросы продолжаются на вулкане с 2016 года 22.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пепловый выброс на высоту три километра на вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали специалисты во вторник, сообщил ГУ МЧС по Сахалинской области. Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Как утверждают экcперты, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. По данным геологов, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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курилы, новости, в мире, происшествия, извержение вулкана
курилы, новости, в мире, происшествия, извержение вулкана

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км: что говорят эксперты?

10:22 22.08.2023
© photo: Sputnik / Vladimir MikhailovВулкан.
Вулкан. - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Mikhailov
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Регулярные выбросы продолжаются на вулкане с 2016 года
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Пепловый выброс на высоту три километра на вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали специалисты во вторник, сообщил ГУ МЧС по Сахалинской области.
Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

"Утром 22 августа... поступила информация, что на вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 15 километров", – говорится в сообщении.

Как утверждают экcперты, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
По данным геологов, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана.
Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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