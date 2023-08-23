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Более тысячи человек эвакуированы в Турции из-за лесного пожара

Более тысячи человек эвакуированы в Турции из-за лесного пожара

Из-за обеспечения тушения пожара временно прекращено движение судов в проливе Дарданеллы 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Лесной пожар на северо-западе Турции продолжается уже 11 часов, эвакуировано свыше тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, крупный пожар пока не удается взять под контроль, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию.В операциях по тушению огня участвуют восемь самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.В целях предосторожности в десяти населенных пунктах эвакуировано 1 104 человека.Из-за обеспечения тушения пожара во вторник и среду было временно прекращено движение судов в проливе Дарданеллы.Огонь возник в провинции Чанаккале во второй половине дня вторника, из-за сильного ветра он распространился на большой территории и приблизился к населенным пунктам.По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха в регионе будет более 30°С, останется и сильный ветер, скорость которого может составить от 30 до 60 км/час. Природные условия могут затруднять тушения и способствовать распространению огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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