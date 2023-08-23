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Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура
Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура
Положение организации постоянно укрепляется, заметил российский лидер 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T14:43+0400
2023-08-23T14:43+0400
2023-08-23T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Нынешний саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге, ЮАР. Глава России принимает участие в онлайн-формате, передает РИА Новости.Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества — "так называемого мирового большинства".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, юар, бразилия, индия, владимир путин, брикс
россия, новости, в мире, юар, бразилия, индия, владимир путин, брикс
Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура
Положение организации постоянно укрепляется, заметил российский лидер
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.
Нынешний саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге, ЮАР. Глава России принимает участие в онлайн-формате, передает РИА Новости
.
"Наша "пятерка" по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества — "так называемого мирового большинства".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.