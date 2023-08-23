https://sputnik-georgia.ru/20230823/281583759.html

Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура

Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура

Положение организации постоянно укрепляется, заметил российский лидер 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T14:43+0400

2023-08-23T14:43+0400

2023-08-23T14:43+0400

россия

новости

в мире

юар

бразилия

индия

владимир путин

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/17/281583941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6a34af6887798ebdbf376c1b10203af.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что "пятерка" утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства.Нынешний саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге, ЮАР. Глава России принимает участие в онлайн-формате, передает РИА Новости.Он добавил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает чаяниям основной части международного сообщества — "так называемого мирового большинства".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

юар

бразилия

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, юар, бразилия, индия, владимир путин, брикс