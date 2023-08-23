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Частный самолет разбился в Тверской области — в числе пассажиров был Пригожин

Частный самолет разбился в Тверской области — в числе пассажиров был Пригожин

На месте падения самолета обнаружили тела восьми человек 23.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту потерпел крушение в Тверской области, в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы. В Росавиации заявили, что начали расследование катастрофы.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.Позднее представитель экстренных служб сообщил, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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