https://sputnik-georgia.ru/20230823/chastnyy-samolet-razbilsya-v-tverskoy-oblasti--v-chisle-passazhirov-byl-prigozhin-281600021.html
Частный самолет разбился в Тверской области — в числе пассажиров был Пригожин
Частный самолет разбился в Тверской области — в числе пассажиров был Пригожин
На месте падения самолета обнаружили тела восьми человек 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T22:20+0400
2023-08-23T22:20+0400
2023-08-23T23:37+0400
росавиация
москва
санкт-петербург
в мире
новости
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274184038_38:40:593:352_1920x0_80_0_0_3855f337776048ad3bd3aa24faa39777.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту потерпел крушение в Тверской области, в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы. В Росавиации заявили, что начали расследование катастрофы.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.Позднее представитель экстренных служб сообщил, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
санкт-петербург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274184038_16:0:587:428_1920x0_80_0_0_eabedd5d20045dec671e6c289b1afcbe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
росавиация, москва, санкт-петербург, в мире, новости, россия, происшествия
росавиация, москва, санкт-петербург, в мире, новости, россия, происшествия
Частный самолет разбился в Тверской области — в числе пассажиров был Пригожин
22:20 23.08.2023 (обновлено: 23:37 23.08.2023)
На месте падения самолета обнаружили тела восьми человек
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту потерпел крушение в Тверской области, в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, пишет РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
"На борту находились десять человек, из них три – члены экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", – подчеркнули в МЧС.
Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы. В Росавиации заявили, что начали расследование катастрофы.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.
Позднее представитель экстренных служб сообщил, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.