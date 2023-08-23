Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии?
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
Цель визита Лабиб - от имени Бельгии, в соответствии с позицией ЕС, содействовать прочному миру в регионе
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Необходимость дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных связей обсудили на встрече в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных институтов культуры Бельгии Аджа Лабиб, находящаяся с официальным визитом в Грузии, прибыла в Тбилиси из Армении. В течение четырех дней бельгийский министр должна посетить Армению, Грузию и Азербайджан.
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
Встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
По данным ведомства, на встрече стороны акцентировали внимание на тесном сотрудничестве и дружеских отношениях между двумя странами.
Была подчеркнута твердая поддержка Бельгией суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
Встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
Илья Дарчиашвили предоставил своейколлеге исчерпывающую информацию о шагах, которые Грузия предпринимает для реализации рекомендаций Еврокомиссии.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что прогресс страны и реформы, реализуемые в различных направлениях, будут должным образом признаны и найдут отражение в соответствующем решении о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата.
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
Встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
Была отмечена важность поддержки Бельгией как будущим председателем Совета ЕС Грузии на пути евроинтеграции.
На встрече также была подчеркнута важность того факта, что в 2023 году бельгийский культурный фестиваль "Европалия" будет посвящен Грузии и грузинской культуре, что является еще одним доказательством успешного сотрудничества между двумя странами.
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
Встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
Цель визита Лабиб - от имени Бельгии, в соответствии с позицией ЕС, содействовать прочному миру в регионе и укреплению объединяющих страны связей.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
© MFA of GeorgiaВстреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
Встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб
© MFA of Georgia
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Грузия и Бельгия установили дипломатические отношения в 1992 году.
Бывшая журналистка и телеведущая Аджа Лабиб была назначена главой МИД Бельгии в июле 2022 года.