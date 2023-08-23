https://sputnik-georgia.ru/20230823/chto-obsudili-v-tbilisi-glavy-mid-gruzii-i-belgii-281593782.html

Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии?

Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии?

Цель визита Лабиб - от имени Бельгии, в соответствии с позицией ЕС, содействовать прочному миру в регионе 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T18:18+0400

2023-08-23T18:18+0400

2023-08-23T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Необходимость дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных связей обсудили на встрече в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили с его бельгийской коллегой Аджой Лабиб, сообщает пресс-служба ведомства. Министр иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных институтов культуры Бельгии Аджа Лабиб, находящаяся с официальным визитом в Грузии, прибыла в Тбилиси из Армении. В течение четырех дней бельгийский министр должна посетить Армению, Грузию и Азербайджан. По данным ведомства, на встрече стороны акцентировали внимание на тесном сотрудничестве и дружеских отношениях между двумя странами. Была подчеркнута твердая поддержка Бельгией суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны. Илья Дарчиашвили предоставил своейколлеге исчерпывающую информацию о шагах, которые Грузия предпринимает для реализации рекомендаций Еврокомиссии. Глава МИД Грузии выразил надежду, что прогресс страны и реформы, реализуемые в различных направлениях, будут должным образом признаны и найдут отражение в соответствующем решении о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата. Была отмечена важность поддержки Бельгией как будущим председателем Совета ЕС Грузии на пути евроинтеграции. На встрече также была подчеркнута важность того факта, что в 2023 году бельгийский культурный фестиваль "Европалия" будет посвящен Грузии и грузинской культуре, что является еще одним доказательством успешного сотрудничества между двумя странами. Цель визита Лабиб - от имени Бельгии, в соответствии с позицией ЕС, содействовать прочному миру в регионе и укреплению объединяющих страны связей. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Грузия и Бельгия установили дипломатические отношения в 1992 году. Бывшая журналистка и телеведущая Аджа Лабиб была назначена главой МИД Бельгии в июле 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья дарчиашвили, еврокомиссия, совет ес, новости, грузия, политика, бельгия, мид грузии