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ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали семь человек

ДТП на востоке Грузии: погиб один и пострадали семь человек

Точная причина аварии будет установлена во время экспертизы 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Один человек погиб и семеро оказались в клинике в результате ДТП в селе Манави района Сагареджо (регион Кахети), сообщает Первый канал. По данным телеканала, водитель легкового автомобиля, следовавший в направлении Тбилиси, не справился с управлением и протаранил другой легковой автомобиль и микроавтобус. Один человек погиб на месте, а семеро, в том числе пассажиры микроавтобуса, получили повреждения различной тяжести. Врачам удалось стабилизировать их состояние и они находятся клинике. По факту возбуждено уголовное дело, точная причина ДТП будет установлена во время экспертизы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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