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Эксперт о выгоде РФ и Казахстана в совместной разработке месторождений в Каспийском море
Эксперт о выгоде РФ и Казахстана в совместной разработке месторождений в Каспийском море
Эксперт оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T09:43+0400
2023-08-23T09:43+0400
2023-08-23T09:43+0400
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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о совместных энергетических проектах России и Казахстана, а также оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, казахстан, россия, экономика, видео
мультимедиа, видео, казахстан, россия, экономика, видео
Эксперт о выгоде РФ и Казахстана в совместной разработке месторождений в Каспийском море
Эксперт оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря
Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о совместных энергетических проектах России и Казахстана, а также оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря.
Подробнее смотрите в видео.