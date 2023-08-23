https://sputnik-georgia.ru/20230823/ekspert-o-vygode-rf-i-kazakhstana-v-sovmestnoy-razrabotke-mestorozhdeniy-v-kaspiyskom-more-281575288.html

Эксперт о выгоде РФ и Казахстана в совместной разработке месторождений в Каспийском море

Эксперт о выгоде РФ и Казахстана в совместной разработке месторождений в Каспийском море

Эксперт оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря 23.08.2023, Sputnik Грузия

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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о совместных энергетических проектах России и Казахстана, а также оценил потенциал разработки месторождений нефти в казахстанском секторе Каспийского моря. Подробнее смотрите в видео.

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