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Футболист сборной Грузии будет играть в США

Футболист сборной Грузии будет играть в США

На этой неделе спортсмен уже приступит к тренировкам с "Атлантой" 23.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Саба Лобжанидзе вылетел в США, чтобы присоединиться к своему новому клубу "Атланда Юнайтед", сообщает Первый канал с ссылкой на семью футболиста. "Атланта Юнайтед" подтвердил переход Лобжанидзе из "Хатайспора" 2 августа. Несколько дней назад стало известно, что футболист уже получил рабочую визу для выезда в США. Как сообщает издание dirtysouthsoccer, Саба Лобжанидзе на этой неделе приступит к тренировкам с "Атлантой". "Атланта Юнайтед" идет на седьмом месте с 38 очками после 25 туров Восточной конференции чемпионата США. На первом месте "Цинциннати" – 51 очко. Следующий матч команда Лобжанидзе проведет против "Нэшвилла" 27 августа. Лобжанидзе дебютировал в составе национальной сборной Грузии в товарищеском матче с командой Узбекистана 23 января 2017 года, в котором сразу отличился забитым мячом. "Атланта Юнайтед" – американский профессиональный футбольный клуб из города Атланта. С 2017 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. 9 декабря 2018 года "Атланта" стала чемпионом МЛС, обыграв в финале "Портленд Тимберс" со счетом 2:0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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