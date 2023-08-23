https://sputnik-georgia.ru/20230823/gosudarstva-briks-prishli-k-soglasiyu-po-voprosu-o-rasshirenii-281595589.html
Государства БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Государства БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T19:19+0400
2023-08-23T19:19+0400
2023-08-23T20:12+0400
сергей лавров
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Государствам БРИКС удалось прийти к согласию по теме расширения союза, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС в данное время объединяет пять стран. В свою очередь желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.В 2022 году БРИКС объявил, что намерен расширить количество стран-членов, дабы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщал в интервью РИА Новости, что все члены объединения приветствует расширение, однако следует определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос будет решаться коллегиально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сергей лавров, владимир путин, политика, в мире, новости
сергей лавров, владимир путин, политика, в мире, новости
Государства БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
19:19 23.08.2023 (обновлено: 20:12 23.08.2023)
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Государствам БРИКС удалось прийти к согласию по теме расширения союза, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio
.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются... принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", – сказала она.
БРИКС в данное время объединяет пять стран. В свою очередь желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
В 2022 году БРИКС объявил, что намерен расширить количество стран-членов, дабы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.
Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщал в интервью РИА Новости
, что все члены объединения приветствует расширение, однако следует определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос будет решаться коллегиально.