https://sputnik-georgia.ru/20230823/grazhdanin-turtsii-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-ognestrelnoe-oruzhie-281584107.html

Гражданин Турции пытался ввезти в Грузию огнестрельное оружие

Гражданин Турции пытался ввезти в Грузию огнестрельное оружие

Не исключено, что против иностранца будет возбуждено уголовное дело 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T15:03+0400

2023-08-23T15:03+0400

2023-08-23T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) обнаружили в автомобиле гражданина Турции огнестрельное оружие и боеприпасы – 40 боевых патронов, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Автомобиль гражданина Турции проверили на основании возникших у таможенных офицеров подозрений. Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования. Таможенно-пропускной пункт "Сарпи" находится в Аджарии, в селе Сарпи Хелвачаурского района. Это один из трех контрольно-пропускных пунктов между Грузией и Турцией, наряду с "Вале" и "Карцахи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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