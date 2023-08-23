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Гражданин Турции пытался ввезти в Грузию огнестрельное оружие
Гражданин Турции пытался ввезти в Грузию огнестрельное оружие
Не исключено, что против иностранца будет возбуждено уголовное дело 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T15:03+0400
2023-08-23T15:03+0400
2023-08-23T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) обнаружили в автомобиле гражданина Турции огнестрельное оружие и боеприпасы – 40 боевых патронов, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Автомобиль гражданина Турции проверили на основании возникших у таможенных офицеров подозрений. Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования. Таможенно-пропускной пункт "Сарпи" находится в Аджарии, в селе Сарпи Хелвачаурского района. Это один из трех контрольно-пропускных пунктов между Грузией и Турцией, наряду с "Вале" и "Карцахи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, аджария, сарпи, тпп "сарпи"
грузия, новости, происшествия, турция, аджария, сарпи, тпп "сарпи"
Гражданин Турции пытался ввезти в Грузию огнестрельное оружие
Не исключено, что против иностранца будет возбуждено уголовное дело
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) обнаружили в автомобиле гражданина Турции огнестрельное оружие и боеприпасы – 40 боевых патронов, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Автомобиль гражданина Турции проверили на основании возникших у таможенных офицеров подозрений.
Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
Таможенно-пропускной пункт "Сарпи" находится в Аджарии, в селе Сарпи Хелвачаурского района. Это один из трех контрольно-пропускных пунктов между Грузией и Турцией, наряду с "Вале" и "Карцахи".