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Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны – видео
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны – видео
Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T19:01+0400
2023-08-23T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Индийской автоматической космической станции "Чандраян-3" первой в мире удалось успешно приземлиться на поверхность Луны – прямую трансляцию вела национальная организация по исследованию космоса ISRO."Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению.Эксперты надеются, что полезная нагрузка лунохода позволит добыть прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха-Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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луна, в мире, новости, наука, индия
луна, в мире, новости, наука, индия

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны – видео

19:01 23.08.2023 (обновлено: 20:11 23.08.2023)
© AP Photo / Dmitri LovetskyСуперлуние июля 2023 года в небе над Россией
Суперлуние июля 2023 года в небе над Россией - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Индийской автоматической космической станции "Чандраян-3" первой в мире удалось успешно приземлиться на поверхность Луны – прямую трансляцию вела национальная организация по исследованию космоса ISRO.
"Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.
Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению.
Эксперты надеются, что полезная нагрузка лунохода позволит добыть прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".
ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.
Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха-Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
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