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Иностранец пытался ввезти в Грузию крупную партию кетамина
Иностранец пытался ввезти в Грузию крупную партию кетамина
Запрещенное вещество было спрятано в тайнике пассажира 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T14:23+0400
2023-08-23T14:23+0400
2023-08-23T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили у гражданина Украины более девяти килограммов кетамина – вещества, подлежащего специальному контролю, сообщает Следственная служба Минфина Грузии. Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира. Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник. Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, украина, тбилисский международный аэропорт
грузия, происшествия, новости, украина, тбилисский международный аэропорт
Иностранец пытался ввезти в Грузию крупную партию кетамина
14:23 23.08.2023 (обновлено: 14:57 23.08.2023)
Запрещенное вещество было спрятано в тайнике пассажира
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили у гражданина Украины более девяти килограммов кетамина – вещества, подлежащего специальному контролю, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира. Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник.
Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.