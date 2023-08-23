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Иностранец пытался ввезти в Грузию крупную партию кетамина

Иностранец пытался ввезти в Грузию крупную партию кетамина

Запрещенное вещество было спрятано в тайнике пассажира 23.08.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили у гражданина Украины более девяти килограммов кетамина – вещества, подлежащего специальному контролю, сообщает Следственная служба Минфина Грузии. Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира. Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник. Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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