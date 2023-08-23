https://sputnik-georgia.ru/20230823/ischenko-o-neudachakh-vsu-bespoleznykh-postavkakh-zapadnogo-oruzhiya-i-zernovoy-blokade-ukrainy-281585043.html

Ищенко о неудачах ВСУ, бесполезных поставках западного оружия и зерновой блокаде Украины

Ищенко о неудачах ВСУ, бесполезных поставках западного оружия и зерновой блокаде Украины

Западные поставки оружия Украине оказались стратегически бесполезны, ведь помочь наступлению Киева могла только одновременная передача и танков, и систем ПВО... 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T15:13+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Когда ВСУ сдадут Купянск? Почему страны Восточной Европы не собираются снимать с Украины зерновую блокаду? Обо всем этом смотрите в видео.

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