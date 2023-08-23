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Ищенко о неудачах ВСУ, бесполезных поставках западного оружия и зерновой блокаде Украины
Ищенко о неудачах ВСУ, бесполезных поставках западного оружия и зерновой блокаде Украины
Западные поставки оружия Украине оказались стратегически бесполезны, ведь помочь наступлению Киева могла только одновременная передача и танков, и систем ПВО... 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T15:13+0400
2023-08-23T15:13+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Когда ВСУ сдадут Купянск? Почему страны Восточной Европы не собираются снимать с Украины зерновую блокаду? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, украина, киев, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, украина, киев, сша, видео
Ищенко о неудачах ВСУ, бесполезных поставках западного оружия и зерновой блокаде Украины
Западные поставки оружия Украине оказались стратегически бесполезны, ведь помочь наступлению Киева могла только одновременная передача и танков, и систем ПВО, и авиации. США и Европа же разбили помощь на много небольших частей, дойдя до передачи самолетов лишь сейчас
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Когда ВСУ сдадут Купянск? Почему страны Восточной Европы не собираются снимать с Украины зерновую блокаду?
Обо всем этом смотрите в видео.