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Известен состав судей для обслуживания матчей сборной Грузии на Кубке мира по регби
Известен состав судей для обслуживания матчей сборной Грузии на Кубке мира по регби
Кубок мира пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет свою первую игру на Кубке мира во Франции против сборной Австралии на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени 9 сентября, а судить встречу будет англичанин Люк Пирс, сообщает Союз регби Грузии. Кубок мира (Rugby World Cup 2023) пройдет с 8 сентября по 28 октября. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. Сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией. В десяти городах проведут 48 матчей. Следующую игру Грузия сыграет с Португалией в Тулузе 23 сентября. Судьей станет новозеландец Пол Уильямс, его помощниками будут англичане – Мэттью Карл и Крис Басби. Спустя неделю, 30 сентября, борджгалоснеби встретятся с Фиджи в Бордо. Судья – англичанин Карл Диксон. В 2018 году Диксон был главным арбитром матча, выигранного против Самоа. Тогда Грузия выиграла со счетом – 27:19. Последний матч группового этапа против Уэльса Грузия проведет в Нанте 7 октября. Судить встречу будет француз Матье Рейналь. Рейналь уже шесть раз судил матчи с участием сборной Грузии. Перед началом чемпионата мира 26 августа француз обслужит тест- матч между Грузией и Шотландией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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франция, австралия, уэльс, грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, союз регби грузии
франция, австралия, уэльс, грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, союз регби грузии
Известен состав судей для обслуживания матчей сборной Грузии на Кубке мира по регби
21:59 23.08.2023 (обновлено: 22:03 23.08.2023)
Кубок мира пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет свою первую игру на Кубке мира во Франции против сборной Австралии на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени 9 сентября, а судить встречу будет англичанин Люк Пирс, сообщает Союз регби Грузии.
Кубок мира (Rugby World Cup 2023) пройдет с 8 сентября по 28 октября. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. Сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией. В десяти городах проведут 48 матчей.
Следующую игру Грузия сыграет с Португалией в Тулузе 23 сентября. Судьей станет новозеландец Пол Уильямс, его помощниками будут англичане – Мэттью Карл и Крис Басби.
Спустя неделю, 30 сентября, борджгалоснеби встретятся с Фиджи в Бордо. Судья – англичанин Карл Диксон. В 2018 году Диксон был главным арбитром матча, выигранного против Самоа. Тогда Грузия выиграла со счетом – 27:19.
Последний матч группового этапа против Уэльса Грузия проведет в Нанте 7 октября. Судить встречу будет француз Матье Рейналь. Рейналь уже шесть раз судил матчи с участием сборной Грузии.
Перед началом чемпионата мира 26 августа француз обслужит тест- матч между Грузией и Шотландией.