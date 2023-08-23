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Кварацхелия восстановился после травмы и готовится к предстоящей игре
Кварацхелия восстановился после травмы и готовится к предстоящей игре
Спортсмен пропустил матч первого тура против "Фрозиноне" из-за мышечного напряжения 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T11:08+0400
2023-08-23T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия восстановился после травмы и может помочь команде в матче против "Сассуоло" во втором туре серии А, сообщает Corriere dello Sport. Кварацхелия пропустил матч первого тура против "Фрозиноне" из-за мышечного напряжения. После победы над соперником новый тренер "Наполи" Руди Гарсия дал игрокам два дня на отдых. Матч против "Сассуоло" состоится 27 августа на "Стадио Марадона". Болельщики Квары ждут от него гола, так как грузин не забивал с марта этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия
Кварацхелия восстановился после травмы и готовится к предстоящей игре
Спортсмен пропустил матч первого тура против "Фрозиноне" из-за мышечного напряжения
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия восстановился после травмы и может помочь команде в матче против "Сассуоло" во втором туре серии А, сообщает Corriere dello Sport.
Кварацхелия пропустил матч первого тура против "Фрозиноне" из-за мышечного напряжения. После победы над соперником новый тренер "Наполи" Руди Гарсия дал игрокам два дня на отдых.
"Несмотря на то, что проблема решена, цель Хвичи как можно больше тренироваться в течение недели, чтобы оказаться в основном составе на матче с "Сассуоло", – пишет итальянское издание.
Матч против "Сассуоло" состоится 27 августа на "Стадио Марадона".
Болельщики Квары ждут от него гола, так как грузин не забивал с марта этого года.