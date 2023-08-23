https://sputnik-georgia.ru/20230823/luchshe-pust-propagandiruyut-agrostrakhovanie--deputat-iz-kakheti-otvetil-natsdvizheniyu-281600214.html

Лучше пусть пропагандируют агрострахование – депутат из Кахети ответил "Нацдвижению"

Лучше пусть пропагандируют агрострахование – депутат из Кахети ответил "Нацдвижению"

Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать урожай от града, наводнений, ураганов и осенних заморозков по льготной цене 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T22:41+0400

2023-08-23T22:41+0400

2023-08-23T23:39+0400

ираклий кадагишвили

михаил ботковели

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

экономика

новости

грузия

кахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259863035_0:253:3078:1984_1920x0_80_0_0_72f31f7c3e3ec98e28b538fa63132254.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Оппозиционной партии "Единое национальное движение" лучше заняться пропагандированием страхования, чем выдвигать необоснованные инициативы, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" от винных районов Кахети Ираклий Кадагишвили. Представитель "Нацдвижения" Михаил Ботковели выступил с инициативой компенсировать виноградарям потерянного в результате непогоды урожая в виде выплат 0,2 лари за каждый килограмм. Государственная программа агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от стоимости страховки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий кадагишвили, михаил ботковели, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика, новости, грузия, кахети