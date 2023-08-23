https://sputnik-georgia.ru/20230823/luchshe-pust-propagandiruyut-agrostrakhovanie--deputat-iz-kakheti-otvetil-natsdvizheniyu-281600214.html
Лучше пусть пропагандируют агрострахование – депутат из Кахети ответил "Нацдвижению"
Лучше пусть пропагандируют агрострахование – депутат из Кахети ответил "Нацдвижению"
Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать урожай от града, наводнений, ураганов и осенних заморозков по льготной цене 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T22:41+0400
2023-08-23T22:41+0400
2023-08-23T23:39+0400
ираклий кадагишвили
михаил ботковели
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
экономика
новости
грузия
кахети
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Оппозиционной партии "Единое национальное движение" лучше заняться пропагандированием страхования, чем выдвигать необоснованные инициативы, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" от винных районов Кахети Ираклий Кадагишвили. Представитель "Нацдвижения" Михаил Ботковели выступил с инициативой компенсировать виноградарям потерянного в результате непогоды урожая в виде выплат 0,2 лари за каждый килограмм. Государственная программа агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от стоимости страховки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кадагишвили, михаил ботковели, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика, новости, грузия, кахети
ираклий кадагишвили, михаил ботковели, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика, новости, грузия, кахети
Лучше пусть пропагандируют агрострахование – депутат из Кахети ответил "Нацдвижению"
22:41 23.08.2023 (обновлено: 23:39 23.08.2023)
Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать урожай от града, наводнений, ураганов и осенних заморозков по льготной цене
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Оппозиционной партии "Единое национальное движение" лучше заняться пропагандированием страхования, чем выдвигать необоснованные инициативы, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" от винных районов Кахети Ираклий Кадагишвили.
Представитель "Нацдвижения" Михаил Ботковели выступил с инициативой компенсировать виноградарям потерянного в результате непогоды урожая в виде выплат 0,2 лари за каждый килограмм.
"Ни один виноградарь не остается без внимания. У государства есть уникальная программа агрострахования, и я призываю всех, в том числе "Нацдвижение", заняться пропагандой политики агрострахования, поддержать ее и не делать периодически таких популистских заявлений, лишенных экономических обоснований", – сказал Кадагишвили.
Государственная программа агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене.
При этом фермеры платят лишь 30% от стоимости страховки.