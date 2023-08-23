https://sputnik-georgia.ru/20230823/minkult-gruzii-pozdravil-perevodchika-givi-shakhnazara-s-90-letiem-281599328.html

Минкульт Грузии поздравил переводчика Гиви Шахназара с 90-летием

Минкульт Грузии поздравил переводчика Гиви Шахназара с 90-летием

Шахназар уже более 60 лет является переводчиком армянской, русской, осетинской и абхазской поэзии 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T23:34+0400

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2023-08-23T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет выдающегося поэта, переводчика и публициста Гиви Шахназара с 90-летием, говорится в сообщении ведомства. Свой юбилей 23 августа празднует один из выдающихся поэтов и переводчиков, почетный член Союза писателей Грузии и Армении, кавалер Ордена Почета Грузии, лауреат Премий Сагурамо и Мачабели, почетный гражданин Тбилиси Гиви Шахназар.Гиви Шахназар родился в 1933 году в Тбилиси. Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Более 60 лет является переводчиком армянской, русской, осетинской и абхазской поэзии. Свои первые переводы он опубликовал в 1952 году. Нарекаци, Саят-Нова, Чаренц, Исаакян, Ваан Терьян, Сильва Капутикян, Хазиф Ширази – это не полный перечень авторов, в разное время переведенных на грузинский язык переводчиком Гиви Шахназаром.В 1989 году Гиви Шахназар был удостоен премии Егише Чаренца, а в 1998 году – Международной премии Фритьофа Нансена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тбилиси, армения, культура, новости, грузия, саят-нова