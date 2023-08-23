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https://sputnik-georgia.ru/20230823/novoe-trebovanie-kinematografistov-gruzii--boykot-kinotsentra-prodolzhaetsya-281600543.html
Новое требование кинематографистов Грузии – бойкот киноцентра продолжается
Новое требование кинематографистов Грузии – бойкот киноцентра продолжается
В знак протеста кинематографисты с августа отказались принимать участие в конкурсах и проектах киноцентра 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T23:53+0400
2023-08-23T23:53+0400
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национальный киноцентр грузии
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Бастующие кинематографисты требуют изменить правила назначения директора Национального центра кинематографии Грузии, говорится в заявлении кинематографистов. Грузинские кинематографисты объявили забастовку и отказываются принимать участие в конкурсах и проектах Национального киноцентра Грузии после того, как Минкультуры 11 июня 2023 года назначило на пост и. о. директора киноцентра бывшего заместителя руководителя Национального агентства пробации Кобу Хубуния. Он упразднил два поста заместителя директора и объявил в киноцентре реорганизацию. При этом она отметила, что бойкот не коснется тех проектов киноцентра, на которые уже получено финансирование. "Взятые на себя обязательства мы выполним", – сказала Гогуа. По словам протестующих, они больше не намерены принимать участие в конкурсах и проектах, объявленных киноцентром, поскольку, по их словам, "не хотят стать формальными соучастниками процесса, который ведет грузинское кино, культуру и науку к разрушению".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, национальный киноцентр грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
новости, грузия, национальный киноцентр грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Новое требование кинематографистов Грузии – бойкот киноцентра продолжается

23:53 23.08.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСъемки телепередачи
Съемки телепередачи - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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В знак протеста кинематографисты с августа отказались принимать участие в конкурсах и проектах киноцентра
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Бастующие кинематографисты требуют изменить правила назначения директора Национального центра кинематографии Грузии, говорится в заявлении кинематографистов.
Грузинские кинематографисты объявили забастовку и отказываются принимать участие в конкурсах и проектах Национального киноцентра Грузии после того, как Минкультуры 11 июня 2023 года назначило на пост и. о. директора киноцентра бывшего заместителя руководителя Национального агентства пробации Кобу Хубуния. Он упразднил два поста заместителя директора и объявил в киноцентре реорганизацию.

"Мы требуем, чтобы на позицию директора киноцентра кандидат избирался представителями киноцентра и широкой общественностью", – заявила режиссер Нино Гогуа.

При этом она отметила, что бойкот не коснется тех проектов киноцентра, на которые уже получено финансирование. "Взятые на себя обязательства мы выполним", – сказала Гогуа.
По словам протестующих, они больше не намерены принимать участие в конкурсах и проектах, объявленных киноцентром, поскольку, по их словам, "не хотят стать формальными соучастниками процесса, который ведет грузинское кино, культуру и науку к разрушению".
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