https://sputnik-georgia.ru/20230823/pytayuschiysya-provezti-v-tbilisi-psikhotropnoe-veschestvo-inostranets-ostanetsya-v-tyurme-do-suda-281594103.html

Пытающийся провезти в Тбилиси психотропное вещество иностранец останется в тюрьме до суда

Пытающийся провезти в Тбилиси психотропное вещество иностранец останется в тюрьме до суда

Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T18:38+0400

2023-08-23T18:38+0400

2023-08-23T19:05+0400

происшествия

тбилисский международный аэропорт

украина

тбилиси

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Гражданин Украины, в багаже которого грузинские таможенники обнаружили психотропное вещество кетамин в особо крупном размере, на время следствия останется под стражей, сообщает телекомпания "Имеди". Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира в Тбилисском международном аэропорту. Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник. Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже, его лишь попросили провезти чемодан. Задержанный прибыл в столицу Грузии рейсом Стамбул-Тбилиси, отмечает телеканал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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