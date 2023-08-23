https://sputnik-georgia.ru/20230823/pytayuschiysya-provezti-v-tbilisi-psikhotropnoe-veschestvo-inostranets-ostanetsya-v-tyurme-do-suda-281594103.html
Пытающийся провезти в Тбилиси психотропное вещество иностранец останется в тюрьме до суда
Пытающийся провезти в Тбилиси психотропное вещество иностранец останется в тюрьме до суда
Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T18:38+0400
2023-08-23T18:38+0400
2023-08-23T19:05+0400
происшествия
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Гражданин Украины, в багаже которого грузинские таможенники обнаружили психотропное вещество кетамин в особо крупном размере, на время следствия останется под стражей, сообщает телекомпания "Имеди". Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира в Тбилисском международном аэропорту. Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник. Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже, его лишь попросили провезти чемодан. Задержанный прибыл в столицу Грузии рейсом Стамбул-Тбилиси, отмечает телеканал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилисский международный аэропорт, украина, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилисский международный аэропорт, украина, тбилиси, грузия, новости
Пытающийся провезти в Тбилиси психотропное вещество иностранец останется в тюрьме до суда
18:38 23.08.2023 (обновлено: 19:05 23.08.2023)
Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Гражданин Украины, в багаже которого грузинские таможенники обнаружили психотропное вещество кетамин в особо крупном размере, на время следствия останется под стражей, сообщает телекомпания "Имеди".
Вещество в особо крупном размере (9,3 кг) было обнаружено в результате детальной проверки багажа и ручной клади пассажира в Тбилисском международном аэропорту.
Кетамин был расфасован в трех связках полиэтиленовых пакетов и помещен в заранее подготовленный тайник.
Адвокат задержанного утверждает, что его клиент не располагал информацией о психотропном веществе в багаже, его лишь попросили провезти чемодан. Задержанный прибыл в столицу Грузии рейсом Стамбул-Тбилиси, отмечает
телеканал.