https://sputnik-georgia.ru/20230823/rabochiy-pogib-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-v-adzharii-281589083.html

Рабочий погиб в результате несчастного случая в Аджарии

Рабочий погиб в результате несчастного случая в Аджарии

За полгода в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T16:57+0400

2023-08-23T16:57+0400

2023-08-23T17:16+0400

происшествия

грузия

аджария

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Рабочий погиб в поселке Чакви Аджарской АР во время работы в мастерской, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, на рабочего упала тяжелая техника и спасти его не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты, которые установят причины несчастного случая. В 2022 году на рабочих местах в Грузии произошло 333 несчастных случая, в результате которых скончались 35 и пострадали 330 человек. В период с 1 января по 30 июня в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, аджария, новости