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Рабочий погиб в результате несчастного случая в Аджарии
Рабочий погиб в результате несчастного случая в Аджарии
За полгода в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T16:57+0400
2023-08-23T16:57+0400
2023-08-23T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Рабочий погиб в поселке Чакви Аджарской АР во время работы в мастерской, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, на рабочего упала тяжелая техника и спасти его не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты, которые установят причины несчастного случая. В 2022 году на рабочих местах в Грузии произошло 333 несчастных случая, в результате которых скончались 35 и пострадали 330 человек. В период с 1 января по 30 июня в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, аджария, новости
происшествия, грузия, аджария, новости
Рабочий погиб в результате несчастного случая в Аджарии
16:57 23.08.2023 (обновлено: 17:16 23.08.2023)
За полгода в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Рабочий погиб в поселке Чакви Аджарской АР во время работы в мастерской, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, на рабочего упала тяжелая техника и спасти его не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты, которые установят причины несчастного случая.
В 2022 году на рабочих местах в Грузии произошло 333 несчастных случая, в результате которых скончались 35 и пострадали 330 человек.
В период с 1 января по 30 июня в Грузии возбуждено уже 74 уголовных дела по фактам нарушения безопасности работ.