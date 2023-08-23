https://sputnik-georgia.ru/20230823/razveyalis-mify-est-li-polza-ot-antidepressantov-281588209.html

"Развеялись мифы": есть ли польза от антидепрессантов?

"Развеялись мифы": есть ли польза от антидепрессантов?

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T16:36+0400

2023-08-23T16:36+0400

2023-08-23T16:36+0400

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов. Эти препараты прописывают все чаще везде, в том числе в России. В то же время о них до сих пор спорят ученые. О том, какие есть сомнения, читайте в материале автора РИА Новости Сальмы Султановой.Случайное открытиеЛечить депрессивные расстройства не умели вплоть до конца 1930-х. Первые препараты нашли совершенно случайно. В поисках нового средства от туберкулеза компания Hoffmann-La Roche синтезировала ипрониазид. Это вещество при клинических испытаниях вызвало у пациентов необычные побочные эффекты — эйфорию и гиперактивность. И мир получил первое поколение антидепрессантов — ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).Практически одновременно на рынке появились трициклические антидепрессанты (ТЦА). И снова по стечению обстоятельств. В этот раз ученые искали лекарство от шизофрении. Надежды подавал имипрамин — его тестировали в психиатрических клиниках. Антипсихотических свойств средство не показало, зато улучшило состояние пациентов с тяжелой депрессией.Он отметил, что ни у одного из пятисот принявших имипрамин человек не возникло серьезных побочных эффектов, что давало серьезное преимущество перед ИМАО. В 1959-м имипрамин одобрили для лечения клинической депрессии.В 1960-х в Великобритании предположили, что главная причина клинической депрессии — нехватка серотонина в организме. Его дефицит обнаруживался в тканях самоубийц, страдавших при жизни этим недугом. Фармацевтическая компания Eli Lilly приступила к разработке селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Нужно было создать новое поколение антидепрессантов, которые поднимают уровень этого нейромедиатора в организме, но не приводят к тяжелым побочным эффектам, как предшественники. В результате синтезировали несколько химических соединений из дифенгидрамина (антигистаминного препарата). Одно из них — флуоксетин — избирательно блокировало обратный захват серотонина. В 1987-м его одобрили для лечения клинической депрессии. К 1990-м препараты на его основе стали самыми продаваемыми антидепрессантами.Как действуют антидепрессантыБольшинство исследователей склоняется к мнению, что все группы антидепрессантов воздействуют на такие нейромедиаторы, как серотонин, дофамин и норадреналин. Это биологические молекулы, передающие сигналы к нервным клеткам и влияющие на настроение, эмоциональное состояние. Есть версия, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к различным заболеваниям, в том числе депрессии.Врачи рекомендуют СИОЗС при генерализованном тревожном, обсессивно-компульсивном, паническом, посттравматическом стрессовом расстройствах, всяческих фобиях, булимии. Серьезных побочных эффектов, как правило, не возникает. Однако возможны бессонница либо, наоборот, сонливость, головная боль, затуманивание зрения, ослабление либидо, трудности при достижении оргазма, диарея.У ТЦА предположительный механизм другой. Они нацелены на синапс — место, где контактируют нейроны. ТЦА блокируют обратный захват серотонина и норадреналина в пресинаптических окончаниях, что позволяет увеличить концентрацию нейромедиаторов в синаптической щели. Вероятно, этим объясняется их антидепрессивный эффект. ТЦА назначают при умеренной и тяжелой депрессии, если не помогли СИОЗС. Из "побочек" — запор, головокружение, сухость во рту.Считается, что ИМАО действуют блокированием моноаминоксидазы — фермента, выделяемого печенью. Он расщепляет такие ценные нейромедиаторы, как дофамин, норадреналин и серотонин. ИМАО выписывают при биполярном, паническом, социально тревожном, посттравматическом стрессовом и других расстройствах, а также болезни Паркинсона. Согласно отчету Королевского колледжа психиатров Великобритании, эти препараты назначают реже остальных. Они могут нанести больший вред при передозировке, чем СИОЗС, не сочетаются с другими лекарствами, требуют диетические ограничения. К ИМАО прибегают, лишь когда не сработала остальная терапия.Выздоровление через осведомленностьДанные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, что за последние 20 лет в Европе потребление антидепрессантов увеличилось более чем вдвое. В 2020-м лидировали Исландия, Португалия и Великобритания. России в списке нет, однако, по словам старшего преподавателя кафедры "Клиническая психология и психофизиология" Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Светланы Сердюк, у нас тоже стали чаще принимать эти медикаменты.Нельзя сказать, правильно ли столь широкое применение антидепрессантов, поскольку все индивидуально, продолжает Сердюк. Кто-то может справиться без них, другим же нужны медикаменты. Решение принимает врач.Препараты назначают по одной схеме: собирают жалобы пациента, смотрят на историю развития заболевания, оценивают общее и психическое состояние, обращают внимание на преморбидные особенности (то есть предшествующие болезни). И врач выносит вердикт.Работают или пустышки? Данные наукиНекоторые специалисты считают, что антидепрессанты действуют как плацебо, так что широко применять их не стоит. Есть данные как за, так и против.Шведские ученые проанализировали результаты плацебо-контролируемых испытаний антидепрессантов класса СИОЗС — пароксетина, циталопрама, сертралина и флуоксетина. Данные по 18 таким исследованиям с участием 6669 человек запросили у компаний Lundbeck (Дания), GSK (Великобритания), Eli Lilly (США) и Pfizer (США). Повторно оценив 32 анализа, где антидепрессанты сравнивали с плацебо, шведы заключили, что в 29 из них препараты продемонстрировали стабильный антидепрессивный эффект.Международная группа ученых изучила результаты клинических испытаний 21 антидепрессанта и на основе 522 экспериментов пришла к выводу, что во всех случаях антидепрессанты были эффективнее пустышек. Лучшим признали амитриптилин.Но исследователи из Саудовской Аравии, проанализировав электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, заявили, что качество жизни поменялось мало. Так, показатели психического здоровья у тех, кто принимал лекарство, увеличились на 2,9 процента, физического же упали на полтора. Психическое здоровье остальных улучшилось на 2,2 процента, а физическое снизилось на 1,3.Но при самолечении картина иная — как, впрочем, с любыми другими препаратами. В лучшем случае антидепрессанты не помогут, в худшем — вызовут неприятные побочные эффекты и осложнения различной степени тяжести — от легкой слабости до летального исхода."У многих заболеваний схожие симптомы. Плохое настроение, нарушение сна, тревога бывают не только при депрессии. Терапию может назначать только врач, и при малейших побочных эффектах он ее незамедлительно скорректирует", — добавляет эксперт.Серотонин ни при чем?В чем причина депрессии — загадка. Долгое время это связывали с избытком или недостатком определенных нейромедиаторов. В частности, указывали на серотонин. Но теория "химического дисбаланса мозга" сейчас подвергается сомнению.Недавно международная команда ученых сообщила, что пониженный уровень серотонина не связан с депрессией. Это подтверждается метаанализом 2007 года и рядом более поздних исследований.Возникла горячая дискуссия. Пришлось уточнять: никто не утверждает, что антидепрессанты неэффективны в клинической практике. Имеется в виду, что механизм их действия неизвестен.Ведущий автор той работы, профессор психиатрии из Университетского колледжа Лондона (UCL) Джоанна Монкрифф пояснила в СМИ, что депрессию не стоит рассматривать как химический дисбаланс. По большей части, это результат жизненных обстоятельств."Мы не знаем, что антидепрессанты делают с мозгом, особенно в долгосрочной перспективе. Назначать их следует осторожнее", — указала она.С другой стороны, эксперты напоминают: множество медикаментов — от аспирина до пенициллина — успешно применялись задолго до того, как ученые выяснили механизм их действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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