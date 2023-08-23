"Развеялись мифы": есть ли польза от антидепрессантов?
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последние два десятилетия в Европе в два раза выросло потребление антидепрессантов.
Эти препараты прописывают все чаще везде, в том числе в России. В то же время о них до сих пор спорят ученые. О том, какие есть сомнения, читайте в материале автора РИА Новости Сальмы Султановой.
Случайное открытие
Лечить депрессивные расстройства не умели вплоть до конца 1930-х. Первые препараты нашли совершенно случайно. В поисках нового средства от туберкулеза компания Hoffmann-La Roche синтезировала ипрониазид. Это вещество при клинических испытаниях вызвало у пациентов необычные побочные эффекты — эйфорию и гиперактивность. И мир получил первое поколение антидепрессантов — ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).
Практически одновременно на рынке появились трициклические антидепрессанты (ТЦА). И снова по стечению обстоятельств. В этот раз ученые искали лекарство от шизофрении. Надежды подавал имипрамин — его тестировали в психиатрических клиниках. Антипсихотических свойств средство не показало, зато улучшило состояние пациентов с тяжелой депрессией.
"Они снова начинают что-то делать, ищут контакта с другими людьми, развлекаются, участвуют в играх, становятся более жизнерадостными и могут смеяться. <...> Больные отмечают, что чувствуют себя намного лучше, исчезают усталость и ощущение тяжести в конечностях, а стеснение в груди сменяется облегчением", писал доктор Роланд Кун, работавший в клинике.
Он отметил, что ни у одного из пятисот принявших имипрамин человек не возникло серьезных побочных эффектов, что давало серьезное преимущество перед ИМАО. В 1959-м имипрамин одобрили для лечения клинической депрессии.
В 1960-х в Великобритании предположили, что главная причина клинической депрессии — нехватка серотонина в организме. Его дефицит обнаруживался в тканях самоубийц, страдавших при жизни этим недугом. Фармацевтическая компания Eli Lilly приступила к разработке селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Нужно было создать новое поколение антидепрессантов, которые поднимают уровень этого нейромедиатора в организме, но не приводят к тяжелым побочным эффектам, как предшественники.
В результате синтезировали несколько химических соединений из дифенгидрамина (антигистаминного препарата). Одно из них — флуоксетин — избирательно блокировало обратный захват серотонина. В 1987-м его одобрили для лечения клинической депрессии. К 1990-м препараты на его основе стали самыми продаваемыми антидепрессантами.
Как действуют антидепрессанты
Большинство исследователей склоняется к мнению, что все группы антидепрессантов воздействуют на такие нейромедиаторы, как серотонин, дофамин и норадреналин. Это биологические молекулы, передающие сигналы к нервным клеткам и влияющие на настроение, эмоциональное состояние. Есть версия, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к различным заболеваниям, в том числе депрессии.
Наибольшей популярностью до сих пор пользуются антидепрессанты группы СИОЗС. После передачи сигнала серотонин обычно реабсорбируется нервными клетками, это называется "обратным захватом". Полагают, что СИОЗС могут каким-то образом блокировать данный процесс, и серотонина сохраняется больше.
Врачи рекомендуют СИОЗС при генерализованном тревожном, обсессивно-компульсивном, паническом, посттравматическом стрессовом расстройствах, всяческих фобиях, булимии. Серьезных побочных эффектов, как правило, не возникает. Однако возможны бессонница либо, наоборот, сонливость, головная боль, затуманивание зрения, ослабление либидо, трудности при достижении оргазма, диарея.
У ТЦА предположительный механизм другой. Они нацелены на синапс — место, где контактируют нейроны. ТЦА блокируют обратный захват серотонина и норадреналина в пресинаптических окончаниях, что позволяет увеличить концентрацию нейромедиаторов в синаптической щели. Вероятно, этим объясняется их антидепрессивный эффект. ТЦА назначают при умеренной и тяжелой депрессии, если не помогли СИОЗС. Из "побочек" — запор, головокружение, сухость во рту.
© Depositphotos.com / Shutter2uСилуэт человека за стеклянными блоками
Силуэт человека за стеклянными блоками
© Depositphotos.com / Shutter2u
Считается, что ИМАО действуют блокированием моноаминоксидазы — фермента, выделяемого печенью. Он расщепляет такие ценные нейромедиаторы, как дофамин, норадреналин и серотонин. ИМАО выписывают при биполярном, паническом, социально тревожном, посттравматическом стрессовом и других расстройствах, а также болезни Паркинсона. Согласно отчету Королевского колледжа психиатров Великобритании, эти препараты назначают реже остальных. Они могут нанести больший вред при передозировке, чем СИОЗС, не сочетаются с другими лекарствами, требуют диетические ограничения. К ИМАО прибегают, лишь когда не сработала остальная терапия.
Выздоровление через осведомленность
Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, что за последние 20 лет в Европе потребление антидепрессантов увеличилось более чем вдвое. В 2020-м лидировали Исландия, Португалия и Великобритания. России в списке нет, однако, по словам старшего преподавателя кафедры "Клиническая психология и психофизиология" Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Светланы Сердюк, у нас тоже стали чаще принимать эти медикаменты.
"В стране выросла информированность об антидепрессантах. Люди поняли, что, если принимать антидепрессанты по назначению врача, результат будет — и с минимальными побочными эффектами. Развеялись мифы. К тому же такие препараты выписывают не только в психиатрии, но и при соматике, различных неврологических заболеваниях и против болевого синдрома. Спектр применения расширяется, у пациентов к антидепрессантам все больше доверия", — говорит эксперт.
Нельзя сказать, правильно ли столь широкое применение антидепрессантов, поскольку все индивидуально, продолжает Сердюк. Кто-то может справиться без них, другим же нужны медикаменты. Решение принимает врач.
Препараты назначают по одной схеме: собирают жалобы пациента, смотрят на историю развития заболевания, оценивают общее и психическое состояние, обращают внимание на преморбидные особенности (то есть предшествующие болезни). И врач выносит вердикт.
Работают или пустышки? Данные науки
Некоторые специалисты считают, что антидепрессанты действуют как плацебо, так что широко применять их не стоит. Есть данные как за, так и против.
Шведские ученые проанализировали результаты плацебо-контролируемых испытаний антидепрессантов класса СИОЗС — пароксетина, циталопрама, сертралина и флуоксетина. Данные по 18 таким исследованиям с участием 6669 человек запросили у компаний Lundbeck (Дания), GSK (Великобритания), Eli Lilly (США) и Pfizer (США). Повторно оценив 32 анализа, где антидепрессанты сравнивали с плацебо, шведы заключили, что в 29 из них препараты продемонстрировали стабильный антидепрессивный эффект.
Международная группа ученых изучила результаты клинических испытаний 21 антидепрессанта и на основе 522 экспериментов пришла к выводу, что во всех случаях антидепрессанты были эффективнее пустышек. Лучшим признали амитриптилин.
Но исследователи из Саудовской Аравии, проанализировав электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, заявили, что качество жизни поменялось мало. Так, показатели психического здоровья у тех, кто принимал лекарство, увеличились на 2,9 процента, физического же упали на полтора. Психическое здоровье остальных улучшилось на 2,2 процента, а физическое снизилось на 1,3.
"Безусловно, от антидепрессантов есть польза. Мы видим это на практике", — подчеркивает Светлана Сердюк.
Но при самолечении картина иная — как, впрочем, с любыми другими препаратами. В лучшем случае антидепрессанты не помогут, в худшем — вызовут неприятные побочные эффекты и осложнения различной степени тяжести — от легкой слабости до летального исхода.
"У многих заболеваний схожие симптомы. Плохое настроение, нарушение сна, тревога бывают не только при депрессии. Терапию может назначать только врач, и при малейших побочных эффектах он ее незамедлительно скорректирует", — добавляет эксперт.
Серотонин ни при чем?
В чем причина депрессии — загадка. Долгое время это связывали с избытком или недостатком определенных нейромедиаторов. В частности, указывали на серотонин. Но теория "химического дисбаланса мозга" сейчас подвергается сомнению.
"Психические расстройства, в том числе депрессия, сопровождаются изменениями содержания разных нейромедиаторов. Нервная система человека — сложная, саморегулируемая система. Научные представления постоянно развиваются", — отмечает Светлана Сердюк.
Недавно международная команда ученых сообщила, что пониженный уровень серотонина не связан с депрессией. Это подтверждается метаанализом 2007 года и рядом более поздних исследований.
Возникла горячая дискуссия. Пришлось уточнять: никто не утверждает, что антидепрессанты неэффективны в клинической практике. Имеется в виду, что механизм их действия неизвестен.
Ведущий автор той работы, профессор психиатрии из Университетского колледжа Лондона (UCL) Джоанна Монкрифф пояснила в СМИ, что депрессию не стоит рассматривать как химический дисбаланс. По большей части, это результат жизненных обстоятельств.
"Мы не знаем, что антидепрессанты делают с мозгом, особенно в долгосрочной перспективе. Назначать их следует осторожнее", — указала она.
С другой стороны, эксперты напоминают: множество медикаментов — от аспирина до пенициллина — успешно применялись задолго до того, как ученые выяснили механизм их действия.