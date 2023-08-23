https://sputnik-georgia.ru/20230823/registratsiya-detey-s-diabetom-dlya-polucheniya-sistemy-monitoringa-glyukozy-nachalas-v-gruzii-281585943.html

Регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы началась в Грузии

Регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы началась в Грузии

Непрерывный мониторинг глюкозы очень важен для детей с диабетом, поскольку может спасти им жизнь 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T15:54+0400

2023-08-23T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Минздрав Грузии начал регистрацию желающих бесплатно получить системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа, сообщает пресс-служба ведомства. Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) – технология для эффективного контроля диабета, позволяющая отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Подобные устройства очень важны, поскольку могут спасти детям с диабетом жизнь. В Грузии в них нуждаются более 1,3 тысячи детей. Минздрав Грузии также выдаст пациентам смартфоны для использования НМГ. Их смогут получить соцнезащищенные дети с рейтинговыми баллами не более 120 тысяч, а также семьи, в которых два или больше детей с сахарным диабетом до 18 лет. Устройство IV поколения компании Medtronic – Guardian 4 является новейшей, современной технологией контроля диабета. Оно в постоянном режиме измеряет уровень глюкозы, фиксирует ее показатели, передает сигнал тревоги, что дает возможность быстро реагировать, избегая опасного для жизни человека состояния. Medtronic производит системы CGM для пациентов всех возрастов. Эта система мгновенно отображает и сохраняет данные об уровне глюкозы в течение более длительного периода времени. С помощью коротких текстовых сообщений (SMS) информация о низком и высоком уровне глюкозы доводится до пяти человек, осуществляющих уход за пациентом. Что касается Guardian 4, он изучен и утвержден среди пациентов с 7 лет и старше. Специалисты компании пока не выдали рекомендацию для использования устройства среди детей в возрасте до 7 лет. Соответственно, они будут использованы среди лиц в возрасте 7-18 лет. А для детей в возрасте до 7 лет продолжается выдача устройств Guardian 3. Минздрав продолжает работу с экспертами компании по поводу снижения возраста пациентов и выдаст их им, как только получит разрешение от компании-производителя. Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения.Министерство здравоохранения и компания-поставщик уже обучили 30 детских эндокринологов и медсестер по всей стране и предоставили подробную информацию о датчиках. Обученный персонал также проинструктирует бенефициара и его/ее опекуна, как использовать комплект и самостоятельно прикреплять датчик. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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диабет, минздрав, новости, общество, грузия, дети