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Си Цзиньпин: КНР приветствует желающих присоединиться к БРИКС

Си Цзиньпин: КНР приветствует желающих присоединиться к БРИКС

Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке для создания масштабной структуры мирного развития, заявил глава КНР 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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