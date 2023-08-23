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Си Цзиньпин: КНР приветствует желающих присоединиться к БРИКС
Си Цзиньпин: КНР приветствует желающих присоединиться к БРИКС
Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке для создания масштабной структуры мирного развития, заявил глава КНР 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, китай, индия, бразилия, си цзиньпин, брикс, россия, юар
в мире, новости, политика, китай, индия, бразилия, си цзиньпин, брикс, россия, юар
Си Цзиньпин: КНР приветствует желающих присоединиться к БРИКС
Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке для создания масштабной структуры мирного развития, заявил глава КНР
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
"Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.