https://sputnik-georgia.ru/20230823/skonchalsya-postpred-programmy-razvitiya-oon-v-gruzii-nik-beresford-281586935.html

Скончался постпред Программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд

Скончался постпред Программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд

Книга соболезнований для желающих попрощаться с Ником Бересфордом будет открыта в Доме ООН на улице Эристави 23.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Программа развития ООН в Грузии сообщила о кончине своего постоянного представителя Ника Бересфорда, говорится в заявлении UNDP. Ник Бересфорд возглавил грузинское представительство Программы развития ООН в 2021 году. До этого он работал в Камбодже, Бангладеше, Сомали, Восточном Тиморе и Нью-Йорке. Книга соболезнований для желающих попрощаться с Ником Бересфордом будет открыта в Доме ООН на улице Эристави 24 и 25 августа, с 10:00 до 18:00. "Он верил в преодоление бедности и был самым счастливым, когда посещал семьи и общины, жизнь которых изменилась благодаря Программе развития ООН", – говорится в заявлении организации. Как отметили UNDP, за два года, проведенных в Грузии, Ник Бересфорд заслужил всеобщую любовь, доверие и уважение, а его смирение и щедрость оставили неизгладимый след в сердцах членов команды Программы развития ООН в Грузии. По словам представителей ПРООН в Грузии, преждевременный уход Ника Бересфорда – это большая потеря как для Грузии, так и для других офисов ПРООН по всему миру, где он проработал 20 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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