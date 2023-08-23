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В Грузии проверят сотни объектов, продающих пестициды и агрохимикаты
В Грузии проверят сотни объектов, продающих пестициды и агрохимикаты
В Грузии проверяют качество агрохимикатов на рынке 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T11:31+0400
2023-08-23T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в 2023 году проверят около 600 объектов, которые продают пестициды и агрохимикаты, сообщает пресс-служба ведомства. Цель проверки – предотвратить распространение некачественных средств защиты растений.Госконтроль уже осуществили примерно на 300 объектах. В 29 случаях были выявлены нарушения условий правила нанесения этикеток, хранения и продажи продукции. Также были выявлены факты ведения деятельности без соответствующей регистрации. Инспекторы проверят в этом году все объекты, осуществляющие подобную деятельность. Их в стране всего 600. Также планируется взять и проверить около 500 образцов препаратов, предназначенных для защиты растений. Во время проверки внимание обращают на производство сельскохозяйственных препаратов, расфасовку, упаковку, а также условия хранения и продажи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Грузии проверят сотни объектов, продающих пестициды и агрохимикаты
11:31 23.08.2023 (обновлено: 11:43 23.08.2023)
В Грузии проверяют качество агрохимикатов на рынке
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в 2023 году проверят около 600 объектов, которые продают пестициды и агрохимикаты, сообщает пресс-служба ведомства.
Цель проверки – предотвратить распространение некачественных средств защиты растений.
Госконтроль уже осуществили примерно на 300 объектах. В 29 случаях были выявлены нарушения условий правила нанесения этикеток, хранения и продажи продукции. Также были выявлены факты ведения деятельности без соответствующей регистрации.
Инспекторы проверят в этом году все объекты, осуществляющие подобную деятельность. Их в стране всего 600. Также планируется взять и проверить около 500 образцов препаратов, предназначенных для защиты растений.
Во время проверки внимание обращают на производство сельскохозяйственных препаратов, расфасовку, упаковку, а также условия хранения и продажи.