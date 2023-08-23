https://sputnik-georgia.ru/20230823/v-gruzii-uchastilis-kishechnye-infektsii--s-chem-eto-svyazano-281581554.html

В Грузии участились кишечные инфекции – с чем это связано?

В Грузии участились кишечные инфекции – с чем это связано?

Когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо, пояснила инфекционист 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T13:43+0400

2023-08-23T13:43+0400

2023-08-23T13:43+0400

грузия

общество

новости

кишечная инфекция в европе - новая угроза

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Случаи кишечных инфекций в Грузии увеличены, и это связано со скоплением большого количества людей в летний сезон, а также с несоблюдением санитарных норм в объектах питания, сообщила инфекционист Майя Буцашвили. По ее словам, многие сейчас возвращаются с курортов с проблемами, связанными с диареей, тошнотой, рвотой, температурой и так далее. Инфекционист пояснила, что когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо. Медик советует во время диареи пить много жидкости, не принимать соки из фруктов, есть варенную пищу и не заниматься самолечением. В частности, не пить антибиотики, которые во время диареи могут не помочь, а, наоборот, навредить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, кишечная инфекция в европе - новая угроза, что мы едим?