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В Грузии участились кишечные инфекции – с чем это связано?
В Грузии участились кишечные инфекции – с чем это связано?
Когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо, пояснила инфекционист 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T13:43+0400
2023-08-23T13:43+0400
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общество
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кишечная инфекция в европе - новая угроза
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Случаи кишечных инфекций в Грузии увеличены, и это связано со скоплением большого количества людей в летний сезон, а также с несоблюдением санитарных норм в объектах питания, сообщила инфекционист Майя Буцашвили. По ее словам, многие сейчас возвращаются с курортов с проблемами, связанными с диареей, тошнотой, рвотой, температурой и так далее. Инфекционист пояснила, что когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо. Медик советует во время диареи пить много жидкости, не принимать соки из фруктов, есть варенную пищу и не заниматься самолечением. В частности, не пить антибиотики, которые во время диареи могут не помочь, а, наоборот, навредить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, кишечная инфекция в европе - новая угроза, что мы едим?
грузия, общество, новости, кишечная инфекция в европе - новая угроза, что мы едим?

В Грузии участились кишечные инфекции – с чем это связано?

13:43 23.08.2023
© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak / Перейти в фотобанкМедсестра подготавливает капельницу пациенту
Медсестра подготавливает капельницу пациенту - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak
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Когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо, пояснила инфекционист
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Случаи кишечных инфекций в Грузии увеличены, и это связано со скоплением большого количества людей в летний сезон, а также с несоблюдением санитарных норм в объектах питания, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.
По ее словам, многие сейчас возвращаются с курортов с проблемами, связанными с диареей, тошнотой, рвотой, температурой и так далее.

"Это обычное явление во время летнего сезона, особенно на курортах… Так или иначе кишечных инфекций очень много вокруг. Мы выдаем несколько рекомендаций – стараться пить воду из бутылки или же удостовериться в качестве питьевой воды, остерегаться продуктов, в чистоте которых не уверены, например, салатов", – заявила Буцашвили в пресс-центре "Мтавари".

Инфекционист пояснила, что когда объекты питания сильно перегружены, продукты моют плохо.
Медик советует во время диареи пить много жидкости, не принимать соки из фруктов, есть варенную пищу и не заниматься самолечением. В частности, не пить антибиотики, которые во время диареи могут не помочь, а, наоборот, навредить.
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