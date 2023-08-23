https://sputnik-georgia.ru/20230823/voz-rabotaet-nad-strategiey-po-iskoreneniyu-peredachi-ospy-obezyan-ot-cheloveka-k-cheloveku-281585241.html
ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку
ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T15:33+0400
2023-08-23T15:33+0400
2023-08-23T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась разработкой глобального плана по ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов, говорится в заявлении на сайте организации. Как отмечают в ВОЗ, эксперты организации считают "необходимым" уделять более долгосрочное внимание и содействие борьбе с этой болезнью с помощью "надежного, упреждающего и устойчивого контроля" и искоренения передачи инфекции от человека человеку.Особенно это касается тех мест, где mpox продолжает возникать на регулярной основе, чтобы остановить вспышки и предотвратить возобновление глобального распространения, поясняют в ВОЗ.В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян. Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают:Также может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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всемирная организация здравоохранения, наука, в мире, новости, оспа обезьян, болезнь
всемирная организация здравоохранения, наука, в мире, новости, оспа обезьян, болезнь
ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась разработкой глобального плана по ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов, говорится в заявлении на сайте организации.
"ВОЗ готовит Глобальные стратегические рамки для усиления контроля и достижения ликвидации передачи оспы от человека к человеку (2023-2027 гг.), которые проходят процесс консультаций с государствами-членами ВОЗ, партнерами и заинтересованными сторонами", – сказано в документе.
Как отмечают в ВОЗ, эксперты организации считают "необходимым" уделять более долгосрочное внимание и содействие борьбе с этой болезнью с помощью "надежного, упреждающего и устойчивого контроля" и искоренения передачи инфекции от человека человеку.
Особенно это касается тех мест, где mpox продолжает возникать на регулярной основе, чтобы остановить вспышки и предотвратить возобновление глобального распространения, поясняют в ВОЗ.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают:
увеличение лимфатических узлов
Также может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.