https://sputnik-georgia.ru/20230823/voz-rabotaet-nad-strategiey-po-iskoreneniyu-peredachi-ospy-obezyan-ot-cheloveka-k-cheloveku-281585241.html

ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку

ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T15:33+0400

2023-08-23T15:33+0400

2023-08-23T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась разработкой глобального плана по ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов, говорится в заявлении на сайте организации. Как отмечают в ВОЗ, эксперты организации считают "необходимым" уделять более долгосрочное внимание и содействие борьбе с этой болезнью с помощью "надежного, упреждающего и устойчивого контроля" и искоренения передачи инфекции от человека человеку.Особенно это касается тех мест, где mpox продолжает возникать на регулярной основе, чтобы остановить вспышки и предотвратить возобновление глобального распространения, поясняют в ВОЗ.В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян. Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают:Также может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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