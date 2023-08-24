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Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае
Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае
Новый глубоководный порт в Перу свяжет Китай и Южную Америку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит строительство масштабного проекта 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T12:49+0400
2023-08-24T12:49+0400
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На тихоокеанском побережье Перу идет строительство порта в рамках самого амбициозного проекта Китая в Латинской Америке, призванного способствовать развитию торговли между регионами и вызывающего озабоченность со стороны США.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, экономика, в мире, китай, перу, южная америка
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, экономика, в мире, китай, перу, южная америка
Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае
Новый глубоководный порт в Перу свяжет Китай и Южную Америку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит строительство масштабного проекта
На тихоокеанском побережье Перу идет строительство порта в рамках самого амбициозного проекта Китая в Латинской Америке, призванного способствовать развитию торговли между регионами и вызывающего озабоченность со стороны США.
© AP Photo / Cesar Barreto
Проект стоимостью 1,3 млрд долларов проложит прямой маршрут в Китай, сократив время в пути для судов на 10 дней.
Проект стоимостью 1,3 млрд долларов проложит прямой маршрут в Китай, сократив время в пути для судов на 10 дней.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
Обычно суда из Южной Америки в Китай идут более 45 дней.
Обычно суда из Южной Америки в Китай идут более 45 дней.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
Порт станет первым в Южной Америке китайским глубоководным портом.
Порт станет первым в Южной Америке китайским глубоководным портом.
© AP Photo / Cesar Barreto
Его максимальная глубина составит 16 метров.
Его максимальная глубина составит 16 метров.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
В состав комплекса войдет также промышленно-логистический парк площадью 1100 га.
В состав комплекса войдет также промышленно-логистический парк площадью 1100 га.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
Основной профиль работы порта - обслуживание контейнерных линий.
Основной профиль работы порта - обслуживание контейнерных линий.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
После завершения строительства он сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров в год.
После завершения строительства он сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров в год.
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
Новый порт планируют запускать в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2023 года.
Новый порт планируют запускать в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2023 года.