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Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае
Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае
Новый глубоководный порт в Перу свяжет Китай и Южную Америку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит строительство масштабного проекта 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T12:49+0400
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На тихоокеанском побережье Перу идет строительство порта в рамках самого амбициозного проекта Китая в Латинской Америке, призванного способствовать развитию торговли между регионами и вызывающего озабоченность со стороны США.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, экономика, в мире, китай, перу, южная америка

Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае

12:49 24.08.2023
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Новый глубоководный порт в Перу свяжет Китай и Южную Америку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит строительство масштабного проекта
На тихоокеанском побережье Перу идет строительство порта в рамках самого амбициозного проекта Китая в Латинской Америке, призванного способствовать развитию торговли между регионами и вызывающего озабоченность со стороны США.
© AP Photo / Cesar Barreto

Проект стоимостью 1,3 млрд долларов проложит прямой маршрут в Китай, сократив время в пути для судов на 10 дней.

Проект стоимостью 1,3 млрд долларов проложит прямой маршрут в Китай, сократив время в пути для судов на 10 дней. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Cesar Barreto

Проект стоимостью 1,3 млрд долларов проложит прямой маршрут в Китай, сократив время в пути для судов на 10 дней.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Обычно суда из Южной Америки в Китай идут более 45 дней.

Обычно суда из Южной Америки в Китай идут более 45 дней. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Обычно суда из Южной Америки в Китай идут более 45 дней.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Порт станет первым в Южной Америке китайским глубоководным портом.

Порт станет первым в Южной Америке китайским глубоководным портом. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Порт станет первым в Южной Америке китайским глубоководным портом.

© AP Photo / Cesar Barreto

Его максимальная глубина составит 16 метров.

Его максимальная глубина составит 16 метров. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Cesar Barreto

Его максимальная глубина составит 16 метров.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

В состав комплекса войдет также промышленно-логистический парк площадью 1100 га.

В состав комплекса войдет также промышленно-логистический парк площадью 1100 га. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

В состав комплекса войдет также промышленно-логистический парк площадью 1100 га.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Основной профиль работы порта - обслуживание контейнерных линий.

Основной профиль работы порта - обслуживание контейнерных линий. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Основной профиль работы порта - обслуживание контейнерных линий.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

После завершения строительства он сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров в год.

После завершения строительства он сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров в год. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

После завершения строительства он сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров в год.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Новый порт планируют запускать в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2023 года.

Новый порт планируют запускать в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2023 года. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

Новый порт планируют запускать в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2023 года.

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