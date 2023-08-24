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Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае

Китай строит глубоководный порт в перуанском городе Чанкае

Новый глубоководный порт в Перу свяжет Китай и Южную Америку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит строительство масштабного проекта 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T12:49+0400

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На тихоокеанском побережье Перу идет строительство порта в рамках самого амбициозного проекта Китая в Латинской Америке, призванного способствовать развитию торговли между регионами и вызывающего озабоченность со стороны США.

китай

перу

южная америка

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